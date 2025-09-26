5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que a secretária de Estado da Administração Pública inicia uma ronda negocial com os sindicatos, é apresentada a nova Agência de Investigação e Inovação e termina a greve parcial no Porto de Sines. Lá fora, é atualizado o índice PCE subjacente, a medida de inflação preferida da Reserva Federal norte-americana).

Governo inicia negociações com Função Pública

A secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, recebe, em separado, a Frente Sindical da Administração Pública (FESAP), a Frente Sindical (STE) e a Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública, para dar início ao processo negocial geral da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. As reuniões vão acontecer ao longo da manhã no Ministério das Finanças, em Lisboa.

Apresentação da nova Agência de Investigação e Inovação

O Governo apresenta a nova Agência de Investigação e Inovação (AI2), que resulta da extinção da FCT e da ANI. O Executivo diz que esta nova entidade visa “impulsionar a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação em Portugal”, surgindo como estrutura de coordenação e financiamento de projetos estratégicos, promovendo a ligação entre instituições de ensino superior, centros de investigação, empresas e setor público, com vista ao fortalecimento do ecossistema nacional de ciência e inovação.

Termina greve parcial no Porto de Sines

Convocada pelo SIEAP – Sindicato das Indústrias, Energias, Serviços e Águas de Portugal para exigir o desbloqueio imediato das negociações relativas às condições de trabalho no Porto de Sines, termina esta sexta-feira a greve que começou no dia 22 de agosto, e que decorreu nas duas primeiras e nas duas últimas horas de cada turno, tendo a gestora da maior infraestrutura portuária do país lamentado as “consequências financeiras graves”.

O que diz o indicador preferido da Fed?

Também esta sexta-feira vai ser atualizado o índice PCE subjacente, que é conhecido como a medida de inflação preferida da Reserva Federal (Fed) norte-americana. Em julho, o índice subiu 0,3% face ao mês anterior. No entanto, a taxa anual de inflação PCE subjacente passou de 2,8% para 2,9%, naquele que foi o maior salto em cinco meses.

Reunião de países da UE na linha da frente na guerra da Ucrânia

A Comissão Europeia promove a primeira reunião com países da União Europeia (UE) na linha da frente na guerra da Ucrânia para criar defesas contra drones e evitar invasões do espaço aéreo comunitário. Participam sete países na linha da frente – Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Finlândia, Roménia e Bulgária –, assim como Eslováquia, Dinamarca e Ucrânia pela sua experiência prática contra drones russos.