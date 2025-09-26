Andersen integra boutique penalista Santos de Oliveira & Associados

A Andersen integrou a sociedade Santos de Oliveira & Associados, firma especializada em direito penal, penal económico e processual, liderada por Victor Manuel dos Santos de Oliveira, que passa a assumir a posição de of counsel da Andersen.

Com esta incorporação, a Andersen aproxima-se dos 70 profissionais distribuídos entre os escritórios de Lisboa e Porto. A equipa que se junta à Andersen inclui ainda Bruno da Silva Tavares e Gonçalo Macieira, que passam a integrar a firma como senior associates, e Cláudio Almeida, que assume funções como lawyer.

Victor Santos de Oliveira, licenciado em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa, conta com mais de 28 anos de experiência. Foi consultor da Vice-Presidência Regional da Madeira, jurado avaliador da Ordem dos Advogados e do Centro de Estudos Judiciais. Paralelamente à advocacia, exerce funções como docente na Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches (ERISA).

Para José Vicente Morote, sócio diretor da Andersen Ibéria, “esta integração reforça o nosso compromisso em oferecer um aconselhamento de excelência e altamente especializado, neste caso, no âmbito do direito penal, penal económico e processual. É um orgulho contar com profissionais da qualidade técnica e percurso de Victor Manuel dos Santos de Oliveira e da sua equipa”.

Por seu lado, José Mota Soares, sócio da Andersen e head of Portugal, destaca que “a entrada da Santos de Oliveira & Associados representa um impulso muito relevante para o nosso departamento de Contencioso e Penal em Lisboa e no Porto. As suas competências complementam as das nossas equipas e permitem-nos reforçar a proposta de valor que oferecemos a clientes nacionais, internacionais e ibéricos”.