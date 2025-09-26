BPI e Filomena Cautela dizem que “Na escolha de casa, a confiança conta”

Com criatividade da Dentsu Creative Portugal, produzida pela Playground e com planeamento da Mindshare, a campanha assinala também o lançamento de uma linha telefónica gratuita de crédito habitação.

“Na escolha de casa, a confiança conta” é o mote da nova campanha do BPI. Protagonizada por Filomena Cautela, a campanha multimeios de crédito habitação parte da ideia de que comprar casa é uma decisão marcante na vida das pessoas e, entre visitas a imóveis, incertezas e planos de futuro, é um fator que faz toda a diferença.

Com criatividade da Dentsu Creative Portugal, produzida pela Playground e com planeamento de meios da Mindshare, a campanha assinala também o lançamento de uma linha telefónica gratuita de Crédito Habitação BPI (800 105 800), “criada para apoiar os (futuros) clientes em todas as etapas do processo, da simulação, à contratação ou transferência”.

“Com esta campanha queremos que o BPI seja a primeira escolha de quem pensa em comprar casa com recurso a crédito. A confiança é um valor que nos distingue e é essa associação que queremos consolidar. Por isso lançámos um serviço telefónico gratuito para apoiar as pessoas num investimento tão relevante para as suas vidas. Queremos ir além da notoriedade e oferecer soluções concretas e próximas para as pessoas”, afirma Constança Macedo, diretora de comunicação e marca do BPI, citada em comunicado.

Com presença nos próximos meses em televisão, imprensa, rádio, digital e publicidade exterior, a campanha apresenta também a assinatura institucional “BPI. Tudo conta”, que pretende traduzir a importância que o banco atribui ao detalhe na relação com o cliente.