Chegou o ChatGPT Pulse, a nova “funcionalidade favorita” do CEO da OpenAI

A OpenAI lançou o ChatGPT Pulse, uma nova funcionalidade do popular chatbot que Sam Altman diz ser a sua “funcionalidade favorita do ChatGPT até agora”.

Apenas disponível para assinantes Pro nesta fase, o Pulse é uma nova versão do ChatGPT mais proativa. Ou seja, em vez de só responder a perguntas, passa a realizar pesquisas de forma autónoma e a entregar, diariamente, recomendações personalizadas aos utilizadores.

De acordo com a OpenAI, o novo assistente de IA recorre a informações das memórias do utilizador, do histórico de conversas e das reações fornecidas na aplicação. Os resultados são apresentados em cartões visuais temáticos, com a opção de aprofundar cada tópico.

“O Pulse trabalha por si durante a noite, continuando a analisar os seus interesses, os dados conectados e as conversas recentes. Todas as manhãs, recebe um conjunto personalizado de informações que podem ser do seu interesse”, explicou o CEO da OpenAI numa publicação na plataforma X.

Entre as possíveis utilizações, o serviço pode sugerir refeições rápidas, acompanhar o progresso em metas de longo prazo, como a preparação para uma maratona, ou apresentar recomendações práticas, desde hotéis e atividades até agendas de reuniões, quando integrado com o Google Calendar e o Gmail. Com esta ligação, o assistente pode, por exemplo, propor agendas de reuniões, lembrar compromissos importantes ou sugerir restaurantes e atividades em viagens, tornando-se um apoio mais completo no dia-a-dia dos utilizadores.

“Pense no ChatGPT como um assistente pessoal super competente: por vezes pede algo que precisa no momento, mas se partilhar as suas preferências gerais, ele consegue agir de forma proativa e eficaz”, refere Sam Altman no X.

O utilizador mantém o controlo sobre os conteúdos sugeridos, assegura a empresa, podendo selecionar preferências como eventos ao fim de semana ou atualizações sobre desporto. O sistema aprende ao longo do tempo com base em reações simples, como “gosto” ou “não gosto”.

Testado inicialmente em parceria com estudantes universitários, no âmbito do ChatGPT Lab, o Pulse revelou-se útil por antecipar passos lógicos a partir de conversas anteriores.

O ChatGPT Pulse será gradualmente disponibilizado aos restantes utilizadores além da versão Pro. “Vamos trabalhar arduamente para melhorar a qualidade ao longo do tempo e encontrar uma forma de disponibilizar esta funcionalidade também aos assinantes Plus”, afirmou Sam Altman.