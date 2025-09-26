Delta Air Lines lança voo diário entre Porto e Nova Iorque-JFK em maio de 2026
Parceira da Air France-KLM, que está interessada na privatização da TAP, vai lançar o primeiro voo direto diário de sempre entre o Sá Carneiro e aeroporto internacional John F. Kennedy.
A Delta Air Lines, parceira da Air France-KLM, interessada na privatização da TAP, anunciou o lançamento do primeiro voo direto diário de sempre entre Porto e Nova Iorque-JFK, a partir de 21 de maio de 2026.
“A Delta Air Lines vai lançar o seu primeiro voo direto diário de sempre entre o Porto e Nova Iorque-JFK a partir de 21 de maio de 2026, passando a ligar as duas vibrantes cidades costeiras nas duas margens do Atlântico”, destacou, em comunicado, indicando que a nova ligação junta-se “às duas rotas diretas anuais de Lisboa para Nova Iorque-JFK e Boston e faz parte da mais ampla expansão transatlântica da Delta”.
“O novo voo direto da Delta, entre Nova Iorque-JFK e o Porto, faz parte de sete novas rotas europeias que vão ser lançadas no próximo verão, para oferecer aos clientes ainda mais oportunidades de experienciar a Europa e desfrutar do nosso serviço”, afirmou Paul Baldoni, vice-presidente sénior de planeamento de redes da Delta, citado no comunicado.
Numa declaração enviada à Lusa, a Air France-KLM congratulou-se “com a abertura de uma nova rota na mais sólida joint venture transatlântica do setor, graças ao lançamento do voo Porto-Nova Iorque JFK pela sua parceira Delta Air Lines”.
De acordo com a transportadora, “em conjunto, a Air France, a KLM, a Delta Air Lines e a Virgin Atlantic asseguram mais de 300 ligações diárias entre a Europa e a América do Norte, e este novo serviço vem reforçar a relevância crescente do mercado português para os Estados Unidos e vice-versa”.
“Se a AirFrance-KLM vier a ser escolhida para adquirir uma participação na TAP, esta nova operação, integrada na joint venture transatlântica que inclui a Delta e a VirginAtlantic, será mais um indicador para cumprir os objetivos de aumento de conectividade e de desenvolvimento de outros aeroportos além de Lisboa previstos no processo de privatização”, destacou.
Segundo a empresa, “qualquer colaboração entre a TAP e a Delta, numa fase inicial, será feita em condições de independência e poderá estar sujeita a aprovação regulatória”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Delta Air Lines lança voo diário entre Porto e Nova Iorque-JFK em maio de 2026
{{ noCommentsLabel }}