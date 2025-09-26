Delta Air Lines lança voo diário entre Porto e Nova Iorque-JFK em maio de 2026

A Delta Air Lines, parceira da Air France-KLM, interessada na privatização da TAP, anunciou o lançamento do primeiro voo direto diário de sempre entre Porto e Nova Iorque-JFK, a partir de 21 de maio de 2026.

“A Delta Air Lines vai lançar o seu primeiro voo direto diário de sempre entre o Porto e Nova Iorque-JFK a partir de 21 de maio de 2026, passando a ligar as duas vibrantes cidades costeiras nas duas margens do Atlântico”, destacou, em comunicado, indicando que a nova ligação junta-se “às duas rotas diretas anuais de Lisboa para Nova Iorque-JFK e Boston e faz parte da mais ampla expansão transatlântica da Delta”.

“O novo voo direto da Delta, entre Nova Iorque-JFK e o Porto, faz parte de sete novas rotas europeias que vão ser lançadas no próximo verão, para oferecer aos clientes ainda mais oportunidades de experienciar a Europa e desfrutar do nosso serviço”, afirmou Paul Baldoni, vice-presidente sénior de planeamento de redes da Delta, citado no comunicado.

Numa declaração enviada à Lusa, a Air France-KLM congratulou-se “com a abertura de uma nova rota na mais sólida joint venture transatlântica do setor, graças ao lançamento do voo Porto-Nova Iorque JFK pela sua parceira Delta Air Lines”.

De acordo com a transportadora, “em conjunto, a Air France, a KLM, a Delta Air Lines e a Virgin Atlantic asseguram mais de 300 ligações diárias entre a Europa e a América do Norte, e este novo serviço vem reforçar a relevância crescente do mercado português para os Estados Unidos e vice-versa”.

“Se a AirFrance-KLM vier a ser escolhida para adquirir uma participação na TAP, esta nova operação, integrada na joint venture transatlântica que inclui a Delta e a VirginAtlantic, será mais um indicador para cumprir os objetivos de aumento de conectividade e de desenvolvimento de outros aeroportos além de Lisboa previstos no processo de privatização”, destacou.

Segundo a empresa, “qualquer colaboração entre a TAP e a Delta, numa fase inicial, será feita em condições de independência e poderá estar sujeita a aprovação regulatória”.