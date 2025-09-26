Embaixadora da Arábia Saudita em Espanha destaca os fortes laços com o país

Com a presença de figuras diplomáticas, empresariais e de diversos âmbitos e setores relevantes, tanto da Arábia Saudita como da Espanha e de muitos outros países representados, a noite contribuiu para o fortalecimento das relações institucionais entre as nações.

Na presença de autoridades como o presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a embaixadora da Arábia Saudita na Espanha, Haifa Almogrin, destacou durante o seu discurso: que se sentem «profundamente orgulhosos dos laços estreitos e crescentes com o Reino de Espanha. Trabalhamos juntos, com dedicação e determinação, para fortalecer a paz e a segurança internacionais».

Almogrin aproveitou a ocasião para agradecer à prefeitura da capital espanhola pelo apoio à celebração do Dia Nacional Saudita em um local privilegiado da cidade. “Expressamos nossos sinceros agradecimentos ao prefeito de Madrid por seu generoso apoio ao nos conceder o uso deste espaço distinto”, disse ela.

No âmbito do Dia Nacional da Arábia Saudita, que nesta ocasião celebrava o seu 95.º aniversário, a embaixadora destacou também os feitos alcançados pelo país ao longo dos últimos anos, «num claro avanço» rumo aos objetivos da sua estratégia Visão 2030, que visa posicionar o país como líder global em vários setores.

Sob o lema «Orgulhosos da nossa essência», Almogrin destacou como, em matéria económica, a Arábia Saudita «registou em 2022 o crescimento mais rápido do G20» e recebeu mais de 100 milhões de visitantes em 2024, superando assim os objetivos de 2030 no setor do turismo. Por sua vez, em áreas como as energias renováveis, a Arábia Saudita «reafirma o seu compromisso de liderar a luta contra as alterações climáticas», e nos domínios cultural e desportivo, o país continua a posicionar-se como líder global, com a realização nos próximos anos de competições de alto nível, como a Copa Asiática da AFC 2027, a Copa do Mundo da FIFA 2034 e os Jogos Asiáticos de Inverno em Trojena em 2029.

Neste contexto de conquistas económicas, culturais, desportivas e turísticas, a embaixadora aproveitou também a ocasião para agradecer a participação no evento de empresas sauditas importantes, como a STC (Saudi Telecom Company), e organismos como a Comissão do Património da Arábia Saudita e a Autoridade de Turismo Saudita, salientando a estreita colaboração entre os diferentes agentes-chave no desenvolvimento do país.