“Eu dou-te porrada! Queres?”. Deputado do Chega queixa-se de ameaças de Hugo Soares (PSD)

O deputado do Chega Pedro Frazão queixou-se esta sexta-feira à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados de ter sido ameaçado na semana passada, durante o plenário, pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.

O Chega divulgou uma “queixa formal” apresentada por Pedro Frazão contra Hugo Soares, na sequência “das ameaças proferidas durante a reunião plenária da Assembleia da República no passado dia 17 de setembro”.

No documento divulgado, o deputado do Chega solicita à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, presidida por Rui Paulo Sousa, da mesma bancada, a instauração de um inquérito.

Pedro Frazão refere que na sessão plenária da quarta-feira da semana passada, Hugo Soares “com o microfone desligado, mas em tom de voz que permitiu a toda a câmara ouvir o que dizia”, dirigiu-se a ele afirmando: “Vais-me bater na minha casa?”; “Eu dou-te pancada! Eu dou-te porrada! Queres?”.

“Em seguida, pegou no telefone, fazendo sinais para que o signatário atendesse o seu e, como este não o fizesse, desafiou-o várias vezes para se dirigirem ‘até Iá fora!’, para resolverem o assunto”, continua a relatar.

De acordo com o deputado do Chega, o presidente da Assembleia da República tentou “chamar à razão, por várias vezes”, o social-democrata, que respondeu que “já tinha sugerido ao signatário [Pedro Frazão] ‘irem Iá para fora!’, mas que este não queria”.

O deputado do Chega avançou com esta queixa no mesmo dia em que o presidente da Assembleia da República requereu, também à comissão de transparência, um inquérito por eventuais “irregularidades graves” praticadas com “violação dos deveres dos deputados” por parte de Filipe Melo, do Chega, enquanto vice-secretário da mesa do parlamento.

Durante a sessão plenária de quinta-feira, a deputada do PS Isabel Moreira pediu a palavra para se queixar de que Filipe Melo lhe “enviou beijos” e lhe fez sinais, alegadamente para a silenciar. No início do plenário desta sexta-feira, José Pedro Aguiar-Branco referiu-se a este incidente, classificou-o como inaceitável.

Esta queixa de Pedro Frazão surge também no dia em que foi repreendido por Aguiar-Branco, por ter chamado “sonso” ao deputado Rui Tavares, do Livre, com quem teve uma discussão acesa durante o debate desta manhã, que levou a advertências do presidente do parlamento a ambos.

Melo interagiu com Rui Tavares ou Isabel Moreira?

Noutro caso que envolve o Chega e que tem agitado as lides parlamentares, André Ventura alegou esta sexta-feira que o deputado Filipe Melo, alvo de uma queixa por parte da deputada socialista Isabel Moreira, estava afinal a dirigir-se a Rui Tavares, do Livre.

“Não, não vi as imagens. O que vi foi ontem nas notícias que houve. O deputado disse-me a mim e garantiu-me que a interação que teve foi com o deputado Rui Tavares e não com a deputada Isabel Moreira”, disse Ventura.

O líder do Chega disse que Filipe Melo lhe garantiu “não ter tido qualquer atividade provocatória, nem ter, da mesa da Assembleia, mandado beijos à deputada socialista Isabel Moreira.

“Eu ontem tive a oportunidade de falar com o deputado Filipe Melo, ao final do dia, sobre aquilo que a deputada Isabel Moreira tinha dito e o deputado Filipe Melo garantiu-me que não teve nenhuma atitude provocatória, nem de enviar beijos, nem outras coisas parecidas que, obviamente, não são aceitáveis na Assembleia da República”, afirmou André Ventura à margem do 3º Fórum Profissional Liberal, no Porto.

Sobre a abertura de um inquérito proposto pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o presidente do Chega entendeu que, nesta linha, também terá de abrir um inquérito para saber se o deputado Hugo Soares, do PSD, ameaçou ou não o deputado Pedro Frazão, do Chega.

E acrescentou: “Espero que o faça ainda hoje. Certamente terá a oportunidade de fazer uma nota de imprensa hoje porque estamos a falar de agressões e ameaças físicas que estão gravadas”.