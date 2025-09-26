Família real de Abu Dhabi, Oracle, Michael Dell e Fox serão os novos donos do TikTok nos EUA

A Oracle, de Larry Ellison, a gigante de private equity Silver Lake e a MGX, de Abu Dhabi, vão controlar cerca de 45% da empresa nos EUA. TikTok EUA avaliado em 14 mil milhões de dólares.

A família real de Abu Dhabi será um dos novos donos do TikTok nos Estados Unidos. A MGX, presidida pelo xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, terá uma participação de 15%, avança o The Guardian. A empresa de investimento, fundada em 2024 em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) e que se dedica ao setor tecnológico, sobretudo inteligência artificial, fará então parte da solução encontrada pelo presidente norte-americano para tirar a rede social das mãos da chinesa ByteDance.

A Oracle, de Larry Ellison, a gigante de private equity Silver Lake e a MGX, de Abu Dhabi, controlarão cerca de 45% da empresa nos EUA. Em conjunto as companhias americanas devem ficar com cerca de 65% da empresa, com Trump a apontar também Michael Dell e a Fox, de Rupert Murdoch, como outros investidores.

O presidente norte-americano, Donald Trump assinou esta quinta-feira uma ordem executiva que garante a operação “segura” e legal da rede social TikTok nos Estados Unidos (EUA), anunciou o vice-presidente dos EUA. A operação avalia a rede social nos EUA em 14 mil milhões de dólares.

“Houve alguma resistência por parte da China, mas o nosso principal objetivo era garantir a operação do TikTok, protegendo a privacidade dos dados dos americanos, conforme exigido por lei”, afirmou o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, durante a cerimónia de assinatura.

A assinatura da ordem executiva prevê que a operação esteja concluída em 120 dias, separando então o TikTok norte-americano da chinesa ByteDance, a empresa-mãe.

Em 2024, o Congresso norte-americano anunciou que, para proteger a segurança dos EUA, o TikTok deve ser encerrado no país caso não seja estabelecida uma empresa norte-americana para operar a aplicação nos EUA. Trump prolongou várias vezes o prazo para a venda da aplicação, exigida pela lei aprovada em 2024, que visava responder a preocupações de segurança nacional e privacidade dos dados.

Na segunda-feira a Associated Press noticiou que a empresa norte-americana de tecnologia Oracle vai liderar a supervisão do algoritmo e da segurança do TikTok nos EUA.

J.D. Vance disse ainda que o acordo agora assinado “significa que os americanos podem continuar a utilizar o TikTok, e com mais tranquilidade do que antes, uma vez que os seus dados serão protegidos e não serão utilizados como ferramenta de propaganda contra o público“. J.D. Vance indicou também que a Oracle já armazenava dados no TikTok mesmo quando a ByteDance controlava a rede social nos EUA.

Sobre o algoritmo da rede social de vídeos, o vice-presidente disse que o acordo “garante que a (nova) empresa americana e os investidores americanos terão o controlo total sobre o mesmo”.

Trump reiterou o que disse no passado fim de semana, quando indicou que as empresas tecnológicas Oracle, Dell ou o grupo de media do empresário Rupert Murdoch farão parte do conselho de administração da nova empresa americana do TikTok, na qual a empresa-mãe da rede social de vídeos, ByteDance, terá uma presença mínima.

Os detalhes ainda não foram finalizados, mas a participação total do grupo de investimento no novo empreendimento seria de cerca de 80%, enquanto a ByteDance deverá ter uma participação de 20% ou menos no novo conselho.

As preocupações com a segurança norte-americana são a razão da proposta para controlar as operações, sendo que as autoridades dos EUA alertaram que o algoritmo da ByteDance pode ser manipulado pelas autoridades chinesas para moldar o conteúdo do TikTok de uma forma difícil de detetar.