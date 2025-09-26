Fundação Jiménez Díaz encerra o seu 90.º aniversário com um projeto audiovisual que aprofunda os valores de ser “conchito”

Desde 13 de fevereiro, data em que a Fundação Jiménez Díaz comemora anualmente o seu aniversário, este centro madrileno, que em 2025 completará nove décadas — 90 anos do Instituto de Investigação Clínica e Médica e 70 da Clínica da Concepción, unificados no hospital universitário —, comemorou a sua marca na saúde espanhola com uma campanha em que prestou homenagem ao legado do seu fundador, o professor Carlos Jiménez Díaz.

Depois de reunir, pela primeira vez em Espanha, as vertentes assistencial, docente e investigadora, a Fundação Jiménez Díaz, também conhecida como «La Concepción» ou «La Concha», em homenagem à esposa do professor Jiménez Díaz, Concepción Rábago, que deu nome à primeira clínica, tem trabalhado em prol da inovação, excelência, segurança clínica, profissionalismo e compromisso com o bem-estar da sociedade.

” Valores que os “conchitos” — palavra com que se autodenominam os profissionais formados na Fundação Jiménez Díaz — reconhecem como próprios, integram na sua identidade profissional e ostentam com enorme sentimento de pertença e orgulho, e que são aprofundados no projeto audiovisual «Futuro da nossa história», com o qual o hospital encerrará o seu 90.º aniversário ao longo deste semestre», explica a entidade.

Trata-se de uma série de vídeos e podcasts em que profissionais que fazem parte da história do hospital, passada ou presente, conversam cara a cara com outros que já marcam e continuarão a marcar o futuro da Medicina e dos cuidados de saúde nos próximos anos a partir de uma instituição que se tornou mais do que um hospital: um ecossistema que unifica tudo o que significa e abrange sob o conceito de Campus Hospitalar Fundação Jiménez Díaz, como explica o Dr. Javier Arcos, gerente do hospital.

«Paixão e vocação», «amor pela profissão e pela arte de cuidar», «sentimento de pertença, orgulho e legado», «compromisso com os pacientes e com os nossos colegas de profissão», «rigor e excelência», «constância e perseverança»… Estas são apenas algumas das definições com que 18 profissionais do hospital explicam na campanha audiovisual o que para eles significa ser “conchito”, representando a voz e o espírito de todos aqueles que se identificam como tal. Em resumo: «É a nossa forma de fazer e de sentir a Medicina», afirma o Dr. Arcos.

Para isso, a partir da próxima segunda-feira, o hospital divulgará semanalmente, tanto em formato de vídeo como de podcast e através de vários suportes – redes sociais, plataformas de podcast, página web e ecrãs do hospital – nove encontros entre pares de profissionais do centro gravados na Aula Magna da instituição.

90 ANOS

Durante essas conversas, os protagonistas do projeto, que abrange todas as gerações, reúnem ex-profissionais e residentes do hospital e contemplam diferentes áreas do dia a dia do centro, falam sobre a evolução da medicina no âmbito das suas respetivas especialidades, os desafios futuros, os pilares e valores diferenciadores da Fundação Jiménez Díaz, como a capacidade de inovação e a busca contínua pela excelência no cuidado das pessoas sempre estiveram presentes na instituição, as suas trajetórias e experiências pessoais nela e o que significa para eles fazer parte da sua história, ser “conchito”.

Assim, os doutores Carmen Ayuso, chefe do Departamento de Genética da Fundação Jiménez Díaz e diretora científica do seu Instituto de Investigação Sanitária (IIS-FJD), e Borja Ibañez, cardiologista intervencionista do hospital e diretor científico do Centro Nacional de Investigação Científica (CNIC), protagonizam o vídeo «Investigação aplicada à clínica»; enquanto os doutores Jerónimo Farré, ex-diretor de Ensino e ex-chefe do Serviço de Cardiologia da Fundação Jiménez Díaz, e Leandro Soriano, atual chefe de Ensino e chefe do Serviço de Pediatria do centro, fazem o mesmo no vídeo intitulado «Ensino, o valor de transmitir o conhecimento médico».

O terceiro encontro completa os três pilares do hospital ao abordar a assistência, neste caso através de «A porta das Urgências ao longo dos anos», com o Dr. Antonio Blanco, chefe deste serviço na Fundação Jiménez Díaz, e María José Checa, subdiretora de Enfermagem do hospital, que também foram os profissionais escolhidos em 2025 para representar todos os colegas que este ano completam um quarto de século na instituição e que foram homenageados — como todos os dias 13 de fevereiro — na cerimónia comemorativa do aniversário do centro, celebrada na data do santo.

Yolanda López, ex-supervisora de Enfermagem do Serviço de Cirurgia Geral e Aparelho Digestivo da Fundação Jiménez Díaz, e a sua filha, a Dra. Raquel Sánchez, especialista do Serviço de Endocrinologia e Nutrição, são as responsáveis por aprofundar outra das características do hospital: a «Empatia, tratamento e trabalho em equipa»; assim como fazem com a «Tecnologia e inovação aplicadas à assistência e investigação» os doutores Félix Manzarbeitia e Federico Rojo, ex-chefe e chefe, respetivamente, do Departamento de Anatomia Patológica do centro.

A «Vocação sem barreiras» é algo que define a Fundação Jiménez Díaz, e um dos melhores exemplos é a conversa entre o Dr. José Luis Domínguez, especialista da Unidade de Coloproctologia e Terapia Celular do Serviço de Cirurgia Geral e Aparelho Digestivo do hospital, e a Dra. Berta Domínguez, sua filha e residente do Serviço de Medicina Preventiva. Por sua vez, Marisa Sánchez e Raquel Martín, ex-diretora e diretora, respetivamente, de Admissão do centro, demonstram no seu encontro que «A relação com os pacientes desde a Admissão» também faz parte do ADN da Fundação Jiménez Díaz.

Valores diferenciadores que identificam uma instituição e que são transmitidos “de conchito a conchito”, como mostra o oitavo vídeo que, mais uma vez, reúne duas gerações: os médicos José Ángel Cabrera, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid e ex-chefe associado da Unidade de Arritmias e diretor do Laboratório de Eletrofisiologia da Fundação Jiménez Díaz, e Jorge Cabrera, residente do Serviço de Neurocirurgia do hospital», indica a entidade.

Acrescenta que são «nove décadas ao serviço da medicina espanhola; e não tantos anos, mas praticamente toda uma vida dedicada à instituição. Com este paralelismo, o último encontro aprofunda «O legado em quase um século de história» do hospital; uma conversa — mais uma das inúmeras que partilharam — entre dois profissionais que representam como ninguém o sentimento de “conchito” e a alma da Fundação Jiménez Díaz: Luis Galán, ex-chefe do Departamento de Pessoas do centro, e Rosa Menéndez, secretária de Gestão.