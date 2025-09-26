Iberis Capital abre escritório no Porto para reforçar negócio a Norte
Com mais de 30 de colaboradores, a capital de risco abre o segundo escritório no país para reforçar a operação a Norte. Tem 65 empresas na carteira e 600 milhões de euros de ativos sob gestão,
A Iberis Capital acaba de abrir um novo escritório no Porto para consolidar a presença nacional da sociedade de capital de risco e reforçar o negócio que já realiza na região Norte.
“Abrir um escritório no Porto pareceu-nos a evolução natural. Permite-nos capturar o enorme talento que existe e simultaneamente estar mais próximos das empresas em que investimos no Norte do país”, diz Diogo Chalbert Santos, sócio fundador da sociedade de capital de risco, sobre o novo espaço da companhia na Avenida da Boavista.
“Um marco importante para a Iberis, que reforça a nossa posição enquanto gestora de private equity e venture capital, próxima das empresas e dos investidores”, considera Luís Quaresma que, juntamente com David Pinheiro e João Henriques, é outro dos sócios fundadores da capital de risco que conta com mais de 30 colaboradores.
Musiversal, a portuense Reckon.ai ou a Primetag são alguns dos mais recentes investimentos de venture capital feitos pela sociedade de capital de risco em startups nacionais ou fundadas por portuguesas, apoiando-as nos seus esforços de internacionalização ou expansão de negócio.
Ao todo, a empresa conta com 65 empresas no portefólio, tem mais de 600 milhões de euros de ativos sob gestão e mais de 1.300 investidores, nacionais e internacionais. Neste momento, tem os fundos Greytech III e Greentech II em fase de subscrição.
