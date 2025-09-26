ICER estima que a Espanha precisará de mais de 90.000 especialistas em comércio exterior em 2027 para enfrentar os desafios geopolíticos

O Instituto de Ciências do Emprego e Relações Laborais (ICER) estima que os setores de comércio exterior na Espanha precisarão de 68.000 a 98.000 empregos altamente qualificados nos próximos dois anos.

O ICER divulgou este número durante o «Seminário Internacional: Chaves para os profissionais do futuro», um evento organizado em colaboração com a Universidade Carlos III de Madrid (UC3M), a Universidade Humani Mundial e a Universidade Nacional Autônoma do México, juntamente com empresas de ambos os países.

O encontro virtual, que reuniu quase uma centena de participantes, analisou o complexo cenário global, destacando que a diversificação de riscos, o conhecimento das normas internacionais e a capacidade de adaptação serão competências fundamentais para os profissionais do setor até 2027.

Para o secretário-geral do ICER, Alejandro Costanzo, «as empresas enfrentam um ambiente global incerto, mas também cheio de oportunidades». Nesse sentido, ele detalhou que “para manter a competitividade e crescer no exterior, é crucial incorporar novos profissionais que sejam capazes de se ajustar a estratégias que não são imutáveis, com tarifas e regulamentações que variam rapidamente, ou com capacidade de inovar diante das novas regras do jogo, sem perder de vista os padrões internacionais”.

Apenas no âmbito do comércio digital transfronteiriço, estima o ICER, serão necessários entre 20.000 e 30.000 novos especialistas para ajudar as PME a vender em todo o mundo, cumprindo a fiscalidade e as regras alfandegárias de diferentes países.

Além disso, o seminário abordou como a incerteza mundial afetará os profissionais do comércio exterior numa nova ordem global que, nas palavras de José María Cubillo, diretor do Think Tank MESIAS- Inteligencia de Marca España, «não só redefine as regras do comércio, como também exige que os países fortaleçam a sua marca para competir em confiança, atração de investimento e projeção internacional».

Este desafio exigirá pessoas com competências transversais, que o diretor de Análise e Avaliação do Governo do Estado de Guanajuato (México), Daniel Meléndez, considera fundamentais para enfrentar as «megatendências económicas e as mudanças nas regras do comércio, das quais surgem oportunidades para consolidar as nossas cadeias de valor a nível local».

INCERTEZA

Verificou-se que, num contexto de profundas mudanças globais, marcado por conflitos bélicos, fragmentação geopolítica e digitalização, o talento especializado em comércio exterior tornou-se um ativo crucial para as empresas. Longe de serem simples salva-vidas, estes profissionais atuam como guias que permitem às empresas contornar barreiras. Para a Espanha, com o seu objetivo de crescer e gerar empregos de qualidade, impulsionar a formação e a contratação destes especialistas é uma estratégia indispensável.

Mesmo em setores tradicionais, como o agroalimentar ou o automóvel, serão necessários milhares de profissionais em internacionalização para aceder a mercados alternativos que estão fora dos círculos comerciais habituais. Para Esperanza Castellanos, professora de Direito Internacional Privado da UC3M, a especialização e a antecipação serão fatores-chave, e ela valorizou o “compromisso das universidades, como a UC3M, que apostou num mestrado em Comércio Exterior que oferece uma visão dinâmica do mercado, que é o que as empresas realmente precisam”. Por sua vez, Adriana Martínez Martínez, professora investigadora da Universidade Nacional Autônoma do México, comentou que «o talento humano no comércio exterior é definido hoje pela integração de competências técnicas, socioemocionais, interculturais, éticas e de sustentabilidade, indispensáveis num ambiente global complexo e em transformação».

Além disso, durante o encontro também foram apresentados casos de sucesso em que a internacionalização eficiente conseguiu impulsionar os negócios, como foi o caso da Bodegas Emilio Moro, que se tornou uma referência no setor vinícola nos Estados Unidos, com uma operação sólida e para a qual foi necessário contratar pessoal cada vez mais qualificado para enfrentar desafios inesperados. É por isso que, para o diretor de Desenvolvimento de Negócios da empresa, Nacho Andrés, «a profissionalização é a chave para uma carreira sem fronteiras».

A formação de profissionais com uma visão global não é uma opção a longo prazo, «mas uma necessidade urgente do presente. Apenas as empresas que investirem em conhecimento e capacitação estarão preparadas para competir, proteger-se dos riscos e garantir o seu crescimento neste ambiente desafiante», concluiu o secretário-geral do ICER.