Idealista não deu compromissos para compra do Portal 47 porque AdC não concluiu teste de mercado

A plataforma de imobiliário Idealista contesta a Autoridade da Concorrência e argumenta que não apresentou compromissos no âmbito da compra do Portal 47 porque o regulador não concluiu o ‘market test’ necessário para identificar os riscos para a concorrência e os respetivos remédios.

O negócio acabou por ruir esta semana, com o Idealista a responsabilizar a entidade liderada por Nuno Cunha Rodrigues por ter provocado um “atraso material” que tornou a transação “inviável”.

A AdC respondeu depois que a operação poderia levantar sérias preocupações concorrênciais, sendo que “o Idealista não apresentou os compromissos destinados a remediar” tais riscos para o mercado.

Num novo capítulo, o marketplace imobiliário refutou esta quinta-feira a posição da AdC, a quem acusou de falta de colaboração e de diálogo. Por exemplo, diz que o regulador nunca lhe comunicou “com detalhe nem de forma objetiva” quais eram as preocupações sérias de concorrência.

Reitera que ao levar a operação para uma investigação aprofundada provocou um “atraso injustificado” na sua análise. E conta que “a própria AdC indicou que teria de completar previamente o ‘market test’ para identificar os problemas concretos de concorrência, sendo que só essa identificação teria permitido ao Idealista apresentar compromissos”.

“Entretanto, a AdC não se mostrou disponível para dialogar com a empresa a fim de se concretizarem eventuais medidas”, atira a empresa.

O Idealista lembra ainda que o Portal Kyero só representa 1% do mercado português, razão pela qual só notificou a AdC “apenas de forma preventiva”, porque a lei não obrigaria a fazê-lo.

O conselho de administração do Idealista informou esta quarta-feira que não iria avançar com a aquisição da empresa que detém o portal imobiliário Kyero devido aos atrasos causados pela investigação da AdC, da qual esperava feedback há vários meses.

O negócio remonta a dezembro de 2024, quando o Idealista informou que tinha chegado a um acordo com a sociedade britânica Portal47 Ltd, dona do Kyero, para a aquisição e, cerca de um mês depois, notificou a autoridade liderada por Nuno Cunha Rodrigues dessa operação de concentração.

A Kyero é uma plataforma online de anúncios classificados imobiliários, destinada a particulares que vivam na Alemanha, no Reino Unido e no norte da Europa e pretendam comprar ou arrendar um imóvel em determinados países do sul da Europa, mais precisamente em França, Itália, Portugal e Espanha.