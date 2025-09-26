Imigração, reforma do Estado e PRR entre prioridades do conselho consultivo da AEP

O Conselho Consultivo da Associação Empresarial de Portugal (AEP), que se reuniu pela primeira vez e que é presidido por Mira Amaral, destacou entre as suas prioridades o desafio da imigração, a reforma do Estado e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Entre os temas que foram abordados no primeiro encontro deste órgão, que conta com 15 personalidades efetivas das áreas empresarial e académica, está o desafio demográfico, a reforma da legislação laboral, do Estado e do sistema fiscal, indicou a associação em comunicado.

Neste último ponto, o conselho destacou a urgência de maior simplificação dos processos, de modo a que a “máquina do Estado” seja mais ágil e flexível.

“O desenho de um modelo para uma política industrial foi outro dos pontos centrais, com a reafirmação da proposta da AEP de criação de um programa de forte apoio à indústria, fundamental para o reforço da capacidade produtiva nacional”, referiu.

Acresce uma política energética que torne a economia mais competitiva, o redimensionamento empresarial, bem como a execução do PRR, em particular no que respeita às agendas mobilizadoras.

Este órgão vai agora produzir informação e recomendações, de modo a serem apresentadas propostas efetivas ao Governo.

Além de Mira Amaral, integram este órgão da AEP Alcibíades Guedes, Ana Pinho, Ana Teresa Lehmann, Aníbal Campos, Carlos Moreira da Silva, Carlos Tavares, José Manuel Mendonça, Luís Todo Bom, Mário Jorge Machado, Paulo Azevedo, Ricardo Costa, Rui Oliveira, Rui Paulo Rodrigues, Sofia Salgado Pinto e, por inerência, Ana Paula Roque, José Manuel Fernandes, Luís Miguel Ribeiro, Alberto de Castro.