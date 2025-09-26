novobanco e Microsoft promovem AI DAY para acelerar adoção de Inteligência Artificial no setor financeiro

O novobanco, em parceria com a Microsoft, organiza de 7 a 9 de outubro o AI DAY, um evento pioneiro dedicado à aceleração da adoção prática da Inteligência Artificial (IA) no setor financeiro português. Com o ECO como media partner, o evento reúne especialistas, líderes empresariais e colaboradores para três dias de experiências hands-on, partilha de conhecimento e debate sobre o futuro da IA na banca.

O AI DAY arranca com dois dias de hackathons no-code nas instalações da Microsoft Portugal, onde colaboradores de diferentes áreas do novobanco vão criar agentes de IA para resolver desafios reais do dia a dia. O objetivo é democratizar o acesso à IA, capacitando as pessoas a utilizarem estas ferramentas de forma prática e responsável, promovendo a eficiência, a inovação e a melhoria do serviço ao cliente.

O terceiro dia decorre no campus do novobanco e inclui sessões de talks, demonstrações de casos de uso, workshops e uma mesa redonda com a participação de líderes de referência no ecossistema nacional de IA. Entre os oradores confirmados estão João Paixão Moreira (Chief Commercial Officer Retail, novobanco), Ricardo Pires Silva (Executive Board Member, Microsoft), João Ricardo Moreira (Executive Board Member, NOS), Ricardo Gonçalves (Head of Center for AI & Advanced Analytics, Fidelidade), Bernardo Caldas (Director of Data & AI, Mollie) e Bruno Tinoco (Head of Data Science & AI, novobanco). Acompanhe, em streaming, no próximo dia 9 de outubro, no site do ECO.

Acompanhe a cobertura exclusiva do AI DAY no ECO e descubra como a Inteligência Artificial está a transformar o futuro da banca em Portugal

A mesa redonda, moderada pelo ECO, irá debater oportunidades, desafios e tendências da IA, com foco na ética, responsabilidade, inclusão e centralidade no cliente.

“Acreditamos que a inteligência artificial é uma alavanca fundamental para simplificar processos, libertar tempo e elevar a qualidade do serviço ao cliente. O AI DAY é mais do que um evento — é uma experiência transformadora que prepara as nossas pessoas para o futuro da banca”, afirma João Paixão Moreira, Chief Commercial Officer Retail do novobanco.

A Microsoft, parceira estratégica do projeto, destaca o impacto da colaboração: “O novobanco tem sido um exemplo de pioneirismo na adoção de IA em Portugal, apostando em soluções inovadoras e seguras. Esta iniciativa conjunta é uma oportunidade única para mostrar como a tecnologia pode criar valor real, de forma ética e responsável, no setor financeiro”, sublinha Ricardo Pires Silva, Executive Board Member da Microsoft Portugal.

O AI DAY reforça o compromisso do novobanco e da Microsoft em liderar a transformação digital do setor financeiro, promovendo uma cultura de inovação, colaboração e utilização responsável da Inteligência Artificial.