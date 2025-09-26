PBH de Carlos Saraiva renova resort algarvio VidaMar por 12 milhões de euros

O Grupo PBH, que pertence ao empresário Carlos Saraiva, vai transformar o VidaMar Hotels & Resorts no Wine & Books by the Sea Algarve Resort. A renovação representa um investimento de 12 milhões de euros e a inauguração está prevista para fevereiro de 2026.

Localizado na reserva natural dos Salgados, o resort de cinco estrelas terá 250 quartos, quatro piscinas exteriores e duas interiores, ginásio, spa, cinco conceitos gastronómicos, kidsclub e espaços para eventos.

“A assinatura Wine & Books Hotels procura transmitir o que é Portugal e o que é ser português, tendo como base a literatura, a gastronomia e os vinhos nacionais. A essência deste projeto passa por, de alguma forma, sermos mensageiros da cultura portuguesa através de uma experiência turística e de alojamento rica, disruptiva e complementar”, diz Carlos Saraiva, presidente do conselho de administração do grupo PBH.

Em comunicado, o empresário que deteve a cadeia hoteleira CS – comprada em PER pela private equity ECS – realça ainda que “esta nova aposta no Algarve é um afirmar desta estratégia e procura alavancar o destino a um patamar de qualidade, excelência, exclusividade e personalização”.

O trabalho de arquitetura de interiores e decoração do novo Wine & Books by The Sea Algarve Resort ficará a cargo da arquiteta Joana Saraiva, administradora do Grupo PBH. “Os tons suaves inspirados na areia das dunas, combinados com verdes secos que remetem às palmeiras, lagoa e ao campo de golfe, criam uma atmosfera serena e acolhedora, onde o conforto é a nossa prioridade”, avança Joana Saraiva.

A marca hoteleira Wine & Books Hotels foi criada em 2021 pelo grupo PBH. O grupo liderado por Carlos Saraiva integra unidades hoteleiras de cinco estrelas por todo o país, entre as quais o VidaMar Hotel & Resort na Madeira, os Wine & Books Hotels (em Lisboa, no Porto e em breve em Sintra), e ainda unidades de alojamento local, como Montargil Monte Novo (no Alentejo) e São Rafael Holidays em Albufeira.

Além das unidades hoteleiras, o Grupo PBH está também presente no setor da restauração, com vários restaurantes, como o Mamma Mia, na Madeira, o Primadonna, no Algarve, ou o Tasca da Memória, em Lisboa, Porto e futuramente no Algarve.