Portugal troca com Itália e cai dois lugares no ranking dos mais atrativos para investimento estrangeiro

Portugal caiu dois lugares no ranking europeu de atratividade de investimento direto estrangeiro, passando a ocupar a 9.ª posição, de acordo com o EY Attractiveness Survey Portugal, divulgado esta sexta-feira. Portugal trocou de lugar com Itália, que subiu da 9.ª posição para a 7.ª, e da Bélgica, que se manteve no 8.º lugar do ranking. A percentagem de investidores que prevê investir no país baixou de 84% para 60%.

A análise divulgada pela consultora esta sexta-feira refere que este resultado “enquadra-se, por um lado, numa conjuntura europeia de crescimentos económicos mais lentos, com taxas de juro elevadas e o peso das dívidas públicas ainda expressivo. E, por outro, num contexto de incerteza macroeconómica e política, com tensões regionais e globais que afetam as cadeias de abastecimento e, como consequência, a confiança dos investidores”.

O número de projetos de investimento direto estrangeiro (IDE) em Portugal caiu 11% para 196, em 2024. Segundo o mesmo estudo, apesar do número de novos projetos ter excedido o do ano anterior em 21%, o de projetos de expansão desceu 50%. “Esta redução pode refletir a maturidade dos investimentos anteriores e uma mudança em direção à consolidação”, explica a gestora.

Outro indicador que revela uma deterioração prende-se com as expectativas futuras dos executivos que foram inquiridos. “Apenas 60% dos executivos inquiridos preveem estabelecer ou expandir as suas operações em Portugal dentro de um ano, abaixo dos 84% do inquérito anterior, mas ligeiramente acima da média europeia (59%).

A confiança nas perspetivas a médio prazo também amenizou, com 61% a antecipar um crescimento da atratividade de Portugal nos próximos três anos, em comparação com os 78% do ano anterior, uma percentagem idêntica à registada na Europa.

Parte desta diminuição registada ao nível das perspetivas é justificada pelo fim de uma “diferenciação positiva” que beneficiava o país. “Portugal brilhava na Europa nos últimos anos. Os investidores olhavam com maior otimismo que para a Europa”, explicou ao ECO Miguel Cardoso Pinto, responsável pelo estudo e líder da EY-Parthenon. Para o especialista, o arrefecimento que se sente no plano europeu, motivado por condições macroeconómicas mais desfavoráveis e instabilidade geopolítica, está a estender-se a Portugal.

Em termos setoriais, o software e serviços de IT continuam a liderar no IDE, com 137 projetos assegurados em 2024, uma quebra de 23 projetos face a 2023, o que, “ainda assim, coloca Portugal na 4.ª posição do ranking europeu do setor (que representa 29,1% de todos os projetos de IDE em Portugal, em contraste com 14,6% na Europa)”, diz o estudo. Logo a seguir, mantém-se o setor dos serviços às empresas e serviços profissionais. Juntos, estes setores são responsáveis “por quase metade de todas as iniciativas de IDE” no ano passado.

“Num contexto de forte incerteza global, Portugal voltou a revelar um ambiente favorável à criação e ao desenvolvimento de negócios, e um compromisso com o crescimento sustentável. Entre os que planeiam investir em Portugal este ano, 68% já operam no país, o que reflete a valorização e o compromisso contínuos dos investidores”, destaca Miguel Farinha, Country Manager Partner da EY Portugal, citado no estudo.

Miguel Farinha acrescenta que o estudo “reforça a confiança na qualidade e nas qualificações da força de trabalho nacional, bem como na competitividade e na abertura a novos mercados e clientes, num país estrategicamente posicionado”.

“Portugal vai continuar a ser um país muito interessante para o IDE“, acrescenta Miguel Cardoso Pinto, reforçando a importância do país manter-se no ranking dos 10 países mais interessantes na Europa, com 3,6% do IDE na região, representando 1.860 milhões em investimento.

Por regiões, o EY Attractiveness Survey Portugal revela que apesar de Lisboa “continuar a liderar como destino de IDE, o Centro reforça o seu segundo lugar em termos de atratividade”.

Apesar da redução dos projetos de IDE em Portugal, a criação de emprego ligada ao investimento estrangeiro cresceu, o que contrasta com a tendência europeia de diminuição expressiva (-16%). Segundo a análise da gestora, a criação média de emprego, em Portugal, por projeto aumentou 3% em 2024.

Brasil ganha peso

Num período que a Europa enfrenta uma redução de investimento direto estrangeiro, o Attractiveness Survey 2025 conclui que, no caso de Portugal, o peso do investimento extra-europeu aumentou consideravelmente, sobretudo impulsionado pelo Brasil, que tem vindo a reforçar a sua posição.

Com EUA, Alemanha e França no top 3 dos maiores investidores, com 40,2% do IDE, a EY vê no Brasil um investidor com grande potencial. “Torna-se claro que Portugal é peça-chave da estratégia de investimento oriundo do Brasil: o país soma 36 projetos de IDE na Europa em 2024, dos quais 16 em Portugal. O país foi responsável por 8,2% do IDE em Portugal, em 2024, acima dos 7% do ano anterior”, revela o estudo.

Para Miguel Cardoso Pinto, “o Brasil deverá ser um motor de crescimento do investimento direto estrangeiro em Portugal” e o país deverá consolidar as relações com o Brasil.

Em termos globais, o responsável pelo estudo também mantém uma visão positiva, mas realça que há três temas que são destacados pelos investidores estrangeiros quando se fala de investir no país: ser capazes de reduzir e simplificar os impostos; o acesso ao capital; e a qualidade de vida.

Por outro lado, nota ainda que é preciso manter a qualidade das infraestruturas e a qualidade e disponibilidade dos recursos, através do desenvolvimento do talento.