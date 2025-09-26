Indústria

Têxtil de Vizela que vende para Inditex fecha portas e deixa mais 160 sem emprego no Vale do Ave

Textil Confiberica entrou com um pedido de insolvência e já não volta a abrir portas. Trabalhadores estão em casa desde dia 12 de setembro e já não deverão receber o salário deste mês.

A crise do setor têxtil no Vale do Ave continua a agravar-se, com mais uma empresa a fechar portas. A Textil Confiberica, que está instalada em Caldas de Vizela e que tem como cliente a dona da Zara, entrou com um pedido de insolvência e já não vai retomar atividade, deixando os 160 funcionários sem trabalho. Segundo confirmou ao ECO fonte sindical, os trabalhadores têm os salários em dia, mas “setembro já não vai ser pago“.

A Confiberica “é uma empresa que trabalha para a Inditex e entrou com um pedido de insolvência“, avançou ao ECO Francisco Vieira, líder do Sindicato Têxtil do Minho e Trás-os-Montes. Segundo o responsável, “a empresa é para liquidar, não volta a abrir“, deixando assim mais 160 trabalhadores do setor no desemprego.

Apesar deste encerramento ter surpreendido, Francisco Vieira explica que os funcionários já estavam em casa desde o dia 12 de setembro. Em relação aos salários, o sindicalista adianta que está tudo em dia, à exceção do mês que está prestes a terminar. “Receberam o mês de agosto e o subsídio de férias, mas setembro não vai ser pago“.

Com sede em Vilarinho, mas a laborar no Parque Industrial da Garça Real, em Caldas de Vizela, a têxtil tem igualmente “uma empresa em Marrocos que também produz para a Inditex”, avançou ainda Francisco Vieira, notando que esta unidade no Norte de África não será encerrada.

O sindicalista adiantou que o gerente da Textil Confiberica integra também a administração da Lusoibérica, que se mantém em funcionamento no Parque Industrial da Garça Real e não irá fechar portas.

Fechos, despedimentos e reestruturações

Este é mais um episódio a envolver uma têxtil no Ave, mostrando que a crise do setor na região está longe de terminar. Vários grupos avançaram nas últimas semanas com o fecho de unidades, planos de revitalização e o despedimento de centenas de pessoas.

As associações que representam esta indústria já avisaram que são precisas medidas de emergência que permitam às empresas reestruturar o negócio e salvar unidades, reconhecendo também que a ‘sangria’ no setor ainda não terminou.

O grupo Polopiqué surpreendeu com um profundo plano de reestruturação para concentrar a atividade nas unidades mais lucrativas do grupo. Como o ECO avançou em primeira mão, o plano prevê o encerramento de duas das unidades de produção – Polopiqué Tecidos e a Cottonsmile – a reestruturação de dívida com a banca e a venda de ativos. Para isso, interpôs um Processo Especial de Revitalização (PER) das sociedades Polopiqué Comércio e Indústria de Confeções S.A. e a Polopiqué – Acabamentos Têxteis S.A. O grupo tem cerca de 800 trabalhadores e este processo deverá levar à redução da força de trabalho, nesta fase, em 280 funcionários.

A J.F. Almeida e a StampDyeing foram outras que apresentaram pedidos de revitalização em tribunal. No caso desta última, pertencente ao grupo Mabera – Coelima, sem gás desde finais de junho por falta de pagamento e sem produzir desde essa altura, deveria ter regressado à atividade no início de setembro, mas não reabriu.

Para já, os problemas desta empresa de tinturaria e estamparia estão limitados a esta unidade. Segundo apurou o ECO junto de um responsável da histórica Coelima, que foi comprada pelo grupo Mabera em 2018, a empresa de Guimarães continua a funcionar sem limitações e tem os ordenados em dia.

Os casos de empresas em dificuldades multiplicam-se, com algumas a tentarem recuperar a atividade com planos de revitalização e reestruturação da dívida, entre outras medidas, enquanto outras não voltaram a produzir após as férias. Foi o que aconteceu com a Têxtil Passos, instalada na freguesia do Bonfim, no Porto, que surpreendeu um grupo de trabalhadoras com portas fechadas.

As associações setoriais pedem medidas rápidas para ajudar o setor, que incluem um lay-off simplificado, instrumentos de apoio à tesouraria e medidas mais flexíveis para reestruturar as empresas, que enfrentam quebras de produção e de receitas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Têxtil de Vizela que vende para Inditex fecha portas e deixa mais 160 sem emprego no Vale do Ave

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Laranjinha, fábrica de vestuário infantil

Têxtil pede “medidas de urgência” para travar insolvências

Patrícia Abreu,

Nas últimas semanas, várias empresas do setor anunciaram encerramentos, processos de revitalização para renegociar dívida e despedimentos. Inquérito mostra quebra nas encomendas e recurso ao lay-off.