📹 Em que países há mais turistas que residentes?

Em diversos países do mundo, o turismo deixou de ter apenas uma componente económica passando a ter um forte impacto sobre a vida loca l. Exemplo disso são as regiões onde o número de turistas anuais já ultrapassa a população residente. Excluindo o Vaticano, no top 10 estão países que vão desde a América à Ásia. Mas é na Europa que existe a maior diferença.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.