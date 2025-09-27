📹 Em que países há mais turistas que residentes?
O turismo deixou de ter apenas uma componente económica passando a ter um forte impacto sobre a vida das populações. Já há regiões onde o número de turistas anuais já ultrapassa os residentes.
Em diversos países do mundo, o turismo deixou de ter apenas uma componente económica passando a ter um forte impacto sobre a vida local. Exemplo disso são as regiões onde o número de turistas anuais já ultrapassa a população residente. Excluindo o Vaticano, no top 10 estão países que vão desde a América à Ásia. Mas é na Europa que existe a maior diferença.
