ECO Quiz. Dedução com rendas, Moedas e Banco de Portugal
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
- Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz
O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou uma “política de choque” para promover a habitação a preços moderados, que inclui um aumento das deduções de despesas com rendas, e introduz o conceito de uma renda “moderada” de 2.300 euros. Contratos até este limite veem a taxa de IRS aplicada baixar dos atuais 25% para 10%.
Em entrevista exclusiva ao ECO, Carlos Moedas, que se recandidata à Câmara de Lisboa, quer esperar pelas investigações ao Elevador da Glória.
O ECO publica todas as semanas um quiz, que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
ECO Quiz. Dedução com rendas, Moedas e Banco de Portugal
{{ noCommentsLabel }}