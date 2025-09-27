ECO Quiz. Dedução com rendas, Moedas e Banco de Portugal

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou uma “política de choque” para promover a habitação a preços moderados, que inclui um aumento das deduções de despesas com rendas, e introduz o conceito de uma renda “moderada” de 2.300 euros. Contratos até este limite veem a taxa de IRS aplicada baixar dos atuais 25% para 10%.

Em entrevista exclusiva ao ECO, Carlos Moedas, que se recandidata à Câmara de Lisboa, quer esperar pelas investigações ao Elevador da Glória.

O ECO publica todas as semanas um quiz, que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.