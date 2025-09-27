Impresa confirma negociações para MFE comprar “participação relevante”

O grupo que controla a SIC e o Expresso diz estar a "desenvolver contactos" com o grupo MFE para a compra de uma "posição relevante", embora não exista, nesta data, "qualquer acordo vinculativo".

A Impresa, grupo que controla a SIC e o Expresso, confirma estar em negociações com o grupo MFE para a compra de uma “participação relevante” na empresa, não havendo, por enquanto, “qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito”, adianta num comunicado enviado esta madrugada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Face às notícias divulgadas na comunicação social, a Impresa informa que lhe foi comunicado pelo seu acionista maioritário que este se encontra a desenvolver contactos, em exclusividade, com o grupo MFE com vista à avaliação de potenciais operações societárias para a aquisição de uma participação relevante na Impresa”, refere a empresa.

Isto “embora não exista, nesta data, qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito”, acrescenta o grupo que controla a SIC e o Expresso.

Esta informação ao regulador dos mercados vem confirmar a notícia avançada pelo ECO/+M de que a Impresa está a negociar um acordo de capital com os italianos da MFE, grupo fundado em 1980 por Sílvio Berlusconi e controlado pela família, com presença internacional em mercados como Espanha, através da Telecinco.

O acordo estará prestes a acontecer, depois de meses de negociações (sem sucesso) com a família Soares dos Santos, detentora do grupo Jerónimo Martins.

A entrada de novos acionistas no grupo já tinha sido admitida por Francisco Pedro Balsemão em julho, no congresso da APDC. “Não estamos fechados à entrada de entidades ou pessoas de fora. Se for uma relação win-win, não fechamos essa porta”, afirmou.