Popular confronta Montenegro: “Não tenho 2.000 euros para arrendar casa”

Luís Montenegro foi confrontado esta manhã por uma popular quando estava no mercado municipal de São João da Madeira, Aveiro, queixando-se da crise que se vive na habitação e questionando as medidas anunciadas esta semana.

“Não tenho 2.000 euros para arrendar uma casa”, afirmou a mulher que confrontou Luís Montenegro, dizendo pagar 520 euros. “E tem a nossa ajuda”, respondeu o primeiro-ministro, mostrando-se disponível para explicar as medidas apresentadas para resolver o problema da habitação. “Que ajuda?”, questionou a popular.

Foi esta semana que o Governo apresentou um pacote de medidas assente em vários incentivos fiscais para construtores, proprietários e inquilinos. “É uma iniciativa de política de choque. Queremos abanar o mercado da construção e do arrendamento”, disse o primeiro-ministro. Neste âmbito, o Governo deixou cair o conceito de renda acessível, passando a definir por “rendas moderadas” valores até 2.300 euros.

“Acreditamos que, com os valores de mercado que hoje se praticam, com a renda até 2.300 euros, estamos a ir diretamente à classe média”, disse Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, em entrevista ao ECO.