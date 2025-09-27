Prémio Autarquia do Ano: Mobilidade é chave para criar territórios mais sustentáveis

O CEiiA está a trabalhar numa plataforma que irá preparar o país para responder às exigências ambientais no Mundial 2030, a realizar em Portugal, Espanha e Marrocos. O anúncio foi feito pelo diretor do centro de tecnologia de Matosinhos, Vladimiro Feliz, durante a sexta edição do Prémio Autarquia do Ano.

O evento decorreu esta quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, fruto de uma iniciativa do ECO com o apoio do Grupo Mosqueteiros. A discussão do futuro das cidades surgiu a par da distinção de municípios e freguesias em áreas como inovação, sustentabilidade, participação cívica e serviços à comunidade.

Silvério Regalado, secretário de Estado da Administração Local e ex-autarca, lembrou o papel estruturante do poder local, reconhecendo que é preciso apoiar os municípios no processo de transferência de competências. “Convém promovermos e venerarmos esta imagem do que se faz bem no país. Eventos como este são importantes para valorizar o papel dos municípios. Muitas vezes esse aumento de competências não é acompanhado do devido envelope, mas os autarcas são os primeiros a ouvir e os últimos a desistir”, defendeu.

Na abertura da cerimónia, o COO do ECO, Diogo Agostinho, sublinhou que “esta foi uma edição muito especial” pela qualidade das mais de 90 candidaturas apresentadas. “Foi uma tarefa difícil para o júri, pela qualidade do que de muito bom se faz em Portugal. Sem poder local e sem a sua qualidade, este país seria um bocadinho mais atrasado. O poder local é a base de um país que tem futuro”.

Convém promovermos e venerarmos esta imagem do que se faz bem no país. Eventos como este são importantes para valorizar o papel dos municípios. Muitas vezes esse aumento de competências não é acompanhado do devido envelope, mas os autarcas são os primeiros a ouvir e os últimos a desistir. Silvério Regalado Secretário de Estado da Administração Local

“É com enorme orgulho que o Grupo Mosqueteiros está presente nos Prémios Autarquia do Ano. Contribuímos ativamente com as coletividades das zonas onde estamos inseridos e partilhamos com os autarcas o desafio de todos os dias servir as pessoas”, destacou Paulo Alves, administrador do Bricomarché.

No debate, centrado na forma como o poder local pode acelerar a modernização do território, Miguel de Castro Neto, diretor da NOVA Information Management School, considerou não haver dúvidas de que as autarquias estão prontas para abraçar a transformação digital, haja meios e financiamento para tal.

“No desenho da Estratégia dos Territórios Inteligentes, 96% das autarquias candidataram-se a investir em plataformas de gestão urbana. Havendo as condições, o território responde. A mentalidade não é um problema”, assegura, sublinhando a “vontade de se modernizar”.

No desenho da Estratégia dos Territórios Inteligentes, 96% das autarquias candidataram-se a investir em plataformas de gestão urbana. Havendo as condições, o território responde. Miguel Castro Neto Diretor da NOVA Information Management School

Neste caminho, a mobilidade é um fator decisivo para conseguir reduzir emissões e trabalhar para o objetivo nacional da neutralidade carbónica, em 2045, considera, por seu turno, Vladimiro Feliz, responsável pela área de Smart & Sustainable Living no CEiiA. “A mobilidade é o coração de uma cidade. O futuro faz-se por aqui, transformando a mobilidade com novas soluções. Sem alternativas viáveis dificilmente vamos ter os cidadãos dentro do barco”, defendeu, lembrando que o setor dos transportes continua a ser o principal responsável pelas emissões.

O ambiente é também o foco do desenvolvimento de uma plataforma capaz de medir e valorizar o impacto ambiental de grandes eventos desportivos. “Estamos já a testar esta solução. A ideia é que seja escalável para outros eventos, incluindo o Mundial 2030 [que junta Portugal, Espanha e Marrocos]”, afirmou Vladimiro Feliz, admitindo que o parceiro é um dos três grandes clubes de futebol em Portugal. O modelo, explicou, vai permitir quantificar emissões e apoiar decisões que ajudem a reduzir a pegada carbónica. O objetivo final será conseguir que eventos como estes possam vir a tornar-se neutros em carbono.

A mobilidade é o coração de uma cidade. O futuro faz-se por aqui, transformando a mobilidade com novas soluções. Sem alternativas viáveis dificilmente vamos ter os cidadãos dentro do barco. Vladimiro Feliz Diretor do Colab do CEiiA

O CEiiA tem desenvolvido novas soluções nos últimos anos, entre elas o veículo elétrico BEM, que está já em testes num trabalho conjunto com condomínios residenciais e empresariais. “Hoje, onde cabe um veículo tradicional, num único lugar de estacionamento, cabem três veículos BEN. Estamos a trabalhar com condomínios e, depois, podemos escalar em ambos os casos”.

Um dos grandes desafios à implementação destas estratégias é a qualidade dos dados, cruciais para executar os projetos. A governação dos dados e a regulação europeia, bem como o recurso a gémeos digitais em cidades como Lisboa, Porto e Guimarães, são instrumentos importantes para planear o caminho até à neutralidade carbónica em 2030, consideram. “Com dados, vamos gerir melhor as operações e ser mais eficientes”, reforçou Miguel de Castro Neto, que lembrou iniciativas que a NOVA-IMS tem desenvolvido com a Comunidade Intermunicipal do Oeste.

No evento, onde foram atribuídos dezenas de prémios e menções honrosas a municípios e freguesias, foram anunciados os dois grandes vencedores desta 6ª edição do Prémio Autarquia do Ano.

Consulte a lista completa de premiados abaixo.

























































































1 / 45

Lista de vencedores por categoria – 6ª edição do Prémio Autarquia do Ano

Grande Prémio Autarquia do Ano: Município de Freixo de Espada à Cinta

Prémio Inovação: Junta de Freguesia da Estrela

Apoio Social – Apoio à Família

– Menção honrosa: Município de Figueira de Castelo Rodrigo – Medidas de Apoio à Família e ao Municípe

– Vencedor: Câmara Municipal de Loures – Espaço + Família

Apoio Social – Apoio à Juventude

– Menção honrosa: Junta de Freguesia de São Domingos de Rana – Programa de Voluntariado Jovem

– Vencedor: Câmara Municipal do Cadaval – Festa da Juventude

Apoio Social – Apoio à Saúde Mental

– Menção honrosa: Junta de Freguesia de São Domingos de Rana – Clínica Mente Sã

– Vencedor: Câmara Municipal de Viana do Castelo – Programa Municipal Apoio Cuidadores Informais

Apoio Social – Apoio às Crianças

– Vencedor: União das Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos – ATL para todos

Apoio Social – Combate à Exclusão Social

– Menção honrosa: Câmara Municipal de Cinfães – Atelier Vamos Fazer Acontecer

– Vencedor: Câmara Municipal de Condeixa – Projeto Teclas Prá Vida sobre Rodas

Apoio Social – Inclusão de Pessoas com deficiência

– Vencedor: Junta de Freguesia de Moscavide e Portela – A Inclusão Vem de Dentro

Apoio Social – Iniciativas de Voluntariado Social

– Menção honrosa: Junta de Freguesia de Moscavide e Portela – Loja Social

– Menção honrosa: Junta de Freguesia de Pinhal Novo – Natal na Vila

– Vencedor: Município de Freixo de Espada à Cinta – Voluntariado Médico

Apoio Social – Qualidade de Vida na Terceira Idade

– Menção honrosa: Câmara Municipal de Viana do Castelo – Vencer a idade com saúde

– Menção honrosa: Junta de Freguesia de Moscavide e Portela – PEAS | Progarama de Envelhecimento Ativo e Saudável

– Menção honrosa: Junta de Freguesia de São Domingos de Rana – Seniores, Consigo Sempre

– Menção honrosa: Município de Freixo de Espada à Cinta – Envelhecimento Ativo

– Vencedor: União de Freguesias de Carcavelos e Parede – Envelhecer + Próximo

Cultura e Património – Artesanato

– Vencedor: Município de Freixo de Espada à Cinta – A Seda de Freixo de Espada à Cinta – Valorização e Promoção

Cultura e Património – Cinema

– Vencedor: Câmara Municipal do Barreiro – Aqui há Natal

Cultura e Património – Conservação do Património

– Menção honrosa: Câmara Municipal de Alcanena – Museu Municipal de Alcaena

– Menção honrosa: União das Freguesias de Faro – Obras de conservação do Arco do Repouso

– Menção honrosa: Município de Freixo de Espada à Cinta – AEC «Usos, Costumes e Tradições de Freixo

– Vencedor: Câmara Municipal de Sesimbra – Salvaguarda, Conservação e Instalação do Centro Cultural Costeiro

Cultura e Património – Festivais e Eventos Culturais

– Menção honrosa: Município de Freixo de Espada à Cinta – Feira da Amendoeira em Flor

– Vencedor: Município de Montalegre – Sexta 13

Cultura e Património – Gastronomia Local

– Menção honrosa: Município de Montalegre – Feira do Fumeiro de Montalegre e do Presunto de Barroso

– Vencedor: Câmara Municipal de Coruche – Eventos de Gastronomia tradicional de Coruche: Sabores do Montado e da Lezíria

Cultura e Património – Literatura

– Vencedor: Câmara Municipal de Viana do Castelo – Contornos da Palavra

Cultura e Património – Teatro

– Vencedor: Município de Leiria – Município de Leiria – Black Box Leiria Plataforma de Criação Artística

Democracia, Igualdade e Participação Cívica – Ação Cívica Jovem

– Menção honrosa: Município de Leiria – Levar a Política à Escola

– Vencedor: Câmara Municipal de Ourém – Eu no Mundo AMOURÉM

Democracia, Igualdade e Participação Cívica – Consciencialização Política

– Vencedor: Junta de Freguesia de Moscavide e Portela – Consciencialização Política

Desporto e Vida Saudável – Apoio às Boas-Práticas de Nutrição

– Menção honrosa: Câmara Municipal de Viana do Castelo – Desafio Super S

– Vencedor: União das Freguesias de Faro – Ciclo da União das Freguesias de Faro

Desporto e Vida Saudável – Promoção de estilo de vida saudável

– Vencedor: Município de Freixo de Espada à Cinta – Atividades Desportivas

Ecologia e Cuidado dos Animais – Consciencialização Ambiental

– Vencedor: União das Freguesias de Faro – Captação de Águas Pluviais nas Escolas do 1.o ciclo

Ecologia e Cuidado dos Animais – Higiene de Espaço Público

– Menção honrosa: Junta de Freguesia de Estrela – Estrela + Inteligente – Sensorização de Papeleiras

– Vencedor: Junta de Freguesia de Estrela – Renovação da frota de Higiene Urbana

Ecologia e Cuidado dos Animais – Reciclagem e Gestão de Resíduos

– Menção honrosa: Município de Leiria – Leiria + Verde

– Vencedor: Câmara Municipal de Fornos de Algodres – Resíduos Orgânicos com Valor

Economia – Atração de Talento

– Vencedor: Município de Montalegre – Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos Especialistas em Medicina Geral e Familiar no Centro de Saúde de Montalegre

Economia – Economia Social

– Vencedor: Junta de Freguesia da Estrela – Public Value Festival

Economia – Empreendedorismo e StartUps

– Vencedor: Câmara Municipal de Coruche – Coruche Empreende

Economia – Emprego e Qualificação

– Vencedor: Câmara Municipal de Viana do Castelo – Rede Municipal de Turismo

Economia – Incentivos à Agricultura

– Menção honrosa: Município de Freixo de Espada à Cinta – Gabinete do Agricultor

– Vencedor: Município de Montalegre – Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Agropecuária

Economia – Inovação e Tecnologia

– Menção honrosa: Junta de Freguesia de Estrela – Electra

– Vencedor: Junta de Freguesia de Estrela – Geslicenciamento

Economia – Internacionalização das Empresas

– Vencedor: Município de Ponte de Sor – Portugal Air Summit

Economia – Oportunidades para a Juventude

– Vencedor: Câmara Municipal de Cinfães – Programa Municipal de Estágios “Jovem Ativo”

Educação – Educação Digital

– Vencedor: Junta de Freguesia da Estrela – Apple Education

Educação – Educação para o Empreendorismo e Inovação

– Vencedor: Município de Vila Verde – Estágios Curriculares na Casa do Conhecimento

Educação – Ensino Básico

– Menção honrosa: Junta de Freguesia da Estrela – Fomecas

– Menção honrosa: União de Freguesias de Carcavelos e Parede – Educar Mais

– Menção honrosa: Município de Vila Verde – Feira de Ciência & Tecnologia da Casa do Conhecimento

– Vencedor: Junta de Freguesia de Massamá e Monte Abraão – Vamos Compreender

Educação – Ensino Profissional

– Vencedor: Município de Freixo de Espada à Cinta – Polo Profissional

Educação – Formação Contínua e Educação para a Vida

– Vencedor: Município de Freixo de Espada à Cinta – Universidade Sénior de FEC

Educação – Incentivos ao Sucesso Escolar

– Menção honrosa: Câmara Municipal de Cinfães – Projeto Crescer em Cinfães – Prémios Mérito / Bolsas de Estudo

– Vencedor: Município de Castanheira de Pera – CastanhEiraDUCA

Educação – Programas de Educação Ambiental

– Vencedor: Município de Vila Verde – Escola+Verde

Mobilidade – Ciclovias e Apoio ao Ciclistas

– Vencedor: Câmara Municipal de Loures – Via Urbana Interior de Loures

Saúde e Bem-Estar – Apoio ao Cuidados

– Menção honrosa: Município de Freixo de Espada à Cinta – Apoios Municipais no âmbito da Saúde

– Vencedor: Câmara Municipal de Cinfães – 24 Horas Consigo

Saúde e Bem-Estar – Criação de Unidade de Saúde Móvel

– Vencedor: Município de Celorico da Beira – SOS – Saúde e Ação Social Amiga

Saúde e Bem-Estar – Promoção do Bem Estar Público

– Menção honrosa: Junta de Freguesia de Estrela – Estrela pela Felicidade

– Vencedor: Junta de Freguesia de Moscavide e Portela – ESBE | Espaço de Saúde e de Bem-estar

Turismo Cultura – Turismo

– Vencedor: Município de Freixo de Espada à Cinta – Rota dos Miradouros de Freixo de Espada à Cinta

Urbanismos e Espaços Verdes – Espaços Verdes

– Menção honrosa: Junta de Freguesia de Estrela – Sistemas de rega inteligentes

– Vencedor: Município de Freixo de Espada à Cinta – Valorização e requalificação do Complexo Natural da Congida

Urbanismos e Espaços Verdes – Habitação Social de Qualidade

– Vencedor: Câmara Municipal de Loures – Apoio Financeiro à Habitação Jovem

Urbanismos e Espaços Verdes – Planeamento Urbanístico

– Vencedor: Junta de Freguesia de Estrela – Sala de Situação