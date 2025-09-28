📹 Vem aí mais um pacote de medidas para a habitação

Há um novo pacote de medidas para combater a crise na habitação existente em Portugal. Aplicar uma taxa de IVA de 6% para a construção de habitação até 648 mil euros ou para imóveis que sejam colocados no mercado de arrendamento a valores “moderados” (2.300 euros), aumento das deduções à coleta dos inquilinos de um máximo de 700 euros para 900 euros até 2026 e 1.000 euros em 2027 e a redução da taxa de IRS para senhorios dos anteriores 25% para 10% caso tenham imóveis com rendas acessíveis, são algumas das medidas apresentadas para “abanar o mercado de construção e arrendamento” no país. Veja as principais novidades.

