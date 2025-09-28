Agricultores açoreanos defendem criação urgente de sistema de seguros agrícolas

A Federação Agrícola dos Açores (FAA) solicitou sexta-feira passada uma reunião “com caráter de urgência” ao secretário regional da Agricultura para fazer um levantamento dos prejuízos resultantes da tempestade Gabrielle, que atingiu durante a madrugada a região e terá destruído culturas.

“A Federação realça a importância de se efetuar um levantamento dos prejuízos por parte dos serviços de desenvolvimento agrário de cada ilha, de forma a contabilizar os danos decorrentes da tempestade pós-tropical Gabrielle”, lê-se numa nota de imprensa da FAA.

De acordo com a federação, apesar da intensidade do fenómeno “ter sido inferior ao inicialmente previsto”, os prejuízos “registam-se um pouco por todas as ilhas, com destaque para a destruição de culturas”, estando ainda a ser apurada a existência de “eventuais estragos em infraestruturas de apoio à atividade agrícola”.

Na nota, a Federação refere que a cultura do milho forrageiro foi “particularmente afetada, sobretudo nas zonas onde as silagens ainda não tinham sido feitas”, tendo os ventos fortes “provocado a queda de diversas áreas de cultivo”.

Ainda segundo a FAA, a falta de seguros agrícolas “continua a ser um problema e deixa os agricultores sem uma rede de proteção, obrigando-os a depender de apoios do Governo Regional”.

“É urgente criar um sistema de seguros agrícolas que dê mais segurança aos agricultores e que ajude a compensar perdas como as que agora aconteceram, sem que isso signifique um peso extra para as contas da região”, defende a associação.

“As próprias seguradoras desviam-se desse tipo de seguros, indica a associação à RTP Açores apelando a que se crie um sistema a nível europeu “que vá ao encontro das nossas preocupações relativas às alterações climáticas que assegure esse tipo de pressões ou outras”, indica a associação à RTP Açores.

A propósito da tempestade que atingiu agora a região, a FAA relembra também que “ainda não foram pagos os apoios referentes a intempéries anteriores, bem como os apoios – a que os produtores se candidataram – à aquisição de sementes de milho e sorgo para o ano de 2024”, verbas que se tornam “ainda mais urgentes face às perdas agora verificadas”.

A FAA solicitou, assim, uma reunião “com caráter de urgência” ao Secretário Regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, para apurar os prejuízos e compensações.

A tempestade Gabrielle já atingiu Portugal Continental tendo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) registado, entre a meia-noite e as 8h00, 140 ocorrências devido à passagem da depressão pós-tropical, sobretudo inundações e queda de árvores.