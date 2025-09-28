Ventura acusa Montenegro de eleitoralismo e de estar “desfasado da realidade”

O líder do Chega, André Ventura, acusa o primeiro-ministro de estar “desfasado da realidade” e considerou “puro eleitoralismo” Luís Montenegro anunciar aumentos para os idosos e pensionistas em vésperas de eleições autárquicas.

“Um primeiro-ministro, que está em funções desde março do ano passado, vir às portas de uma eleição fazer ou inaugurações, como temos visto, ou ir ter com os seus autarcas para fazer inaugurações, pagas com o dinheiro dos contribuintes, ou fazer promessas, ou entregar orçamentos a dois dias das eleições, é puro eleitoralismo em que ninguém acredita”, acusou.

André Ventura falava aos jornalistas antes de uma ação da pré-campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro, em Ansião, distrito de Leiria, e comentava o anúncio do primeiro-ministro, no sábado, de um novo aumento do Complemento Solidário para Idosos (CSI) no próximo Orçamento do Estado, e um suplemento para as pensões mais baixas, caso exista folga.

O presidente do Chega acusou também Luís Montenegro de estar “desfasado da realidade” ao falar numa renda moderada de 2.300 euros e considerou que todos ficaram “muito incomodados” com as declarações do primeiro-ministro.

“É um primeiro-ministro cada vez mais desfasado do que é a realidade dos jovens, das rendas das casas, da imigração, enfim, do país em geral”, criticou, contrapondo que, nesta campanha, o Chega “quer conhecer o país real”.

“O Governo não sabe o que quer, mas quando chega às eleições tenta sempre mostrar que está a fazer alguma coisa. E as pessoas começam a cansar disso. Por isso é que Montenegro começa a cansar também, porque tudo o que promete não acontece”, criticou.