5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística vai revelar como está a confiança dos consumidores e os dados de agosto da avaliação bancária na habitação. Já o Eurostat vai divulgar as disparidades salariais entre homens e mulheres na União Europeia em 2025. A marcar o dia está ainda a conferência sobre o turismo e as mudanças nos preços dos combustíveis.

Como está a confiança dos consumidores…

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar os dados de setembro dos Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores. Em agosto, os consumidores estavam menos confiantes, apreensivos com o futuro sobre a situação económica do país e as perspetivas das condições financeiras. Ainda assim, o indicador de clima económico subiu para o valor mais elevado desde dezembro de 2024.

…e em que ponto está a avaliação bancária?

Também esta segunda-feira, o INE vai divulgar os dados de agosto da avaliação bancária na habitação. Em julho, o valor mediano de avaliação bancária na habitação atingiu 1.945 euros por metro quadrado, estabelecendo um novo recorde nacional e prolongando a trajetória imparável de crescimento dos preços imobiliários em Portugal. Trata-se de um aumento homólogo histórico de 18,7%, que compara com uma aceleração face aos 18,1% registados em junho.

Eurostat revela disparidades salariais na União Europeia

O Eurostat vai revelar as disparidades salariais entre homens e mulheres na União Europeia em 2025. Em março, dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, revelaram que a diferença entre os salários pagos às mulheres e os que são garantidos aos homens em Portugal voltou a diminuir, mas continua elevada. Em 2023 as remunerações ganhas pelas mulheres foram 11,1% inferiores às dos homens em iguais circunstâncias. As atividades artísticas e as indústrias transformadoras foram os setores onde esse fosso foi mais grave.

Marcelo e Montenegro em conferência sobre turismo

A Confederação do Turismo Português organiza a conferência “Dia Mundial do Turismo – Turismo é Portugal”, que terá início pelas 14h30, no Centro de Espetáculos do Tróia Design Hotel. O evento contará com a participação do primeiro-ministro Luís Montenegro, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro Adjunto e da Reforma do Estado Gonçalo Martins e o ministro da Economia e Coesão Territorial Manuel Castro Almeida.

Gasóleo sobe meio cêntimo e gasolina desce um cêntimo

A partir desta segunda-feira, o preço dos combustíveis vai ter comportamentos diferentes. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá subir meio cêntimo, e o da gasolina deverá descer um cêntimo, de acordo com os dados do ACP. Assim, quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,573 euros por litro de gasóleo simples e 1,706 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira.