Agências de meios consideram “excelente” entrada do grupo fundado por Berlusconi na Impresa

"Excelente para a indústria", "excelente notícia para a Impresa e para o nosso mercado", "tudo o que traga solidez a este setor deve ser aplaudido". Agências de meios felicitam negócio MFE/Impresa.

“Independentemente de se confirmar ou não o negócio, é já uma boa notícia que um grande grupo europeu da nossa indústria com presença em vários países da Europa se tenha interessado por um grande grupo português. É um sinal que o nosso mercado tem potencial e interesse para grandes grupos de media. Se o acordo se concretizar será uma excelente notícia para a Impresa e para o nosso mercado“. É desta forma que Alberto Rui Pereira, CEO do grupo IPG Mediabrands, reage à possível entrada da MediaSet no grupo dono da SIC.

Alberto Rui Pereira explica porque se trata de “uma excelente notícia”. “É essencial que os nossos grupos de media tenham capacidade de investimento neste período de transformação e saúde financeira para assegurar a sua independência e desenvolvimento. Um parceiro internacional de grande dimensão assegura essa capacidade financeira”, concretiza.

A opinião é partilhada por Pedro Baltazar. “Não sendo novidade o interesse e as conversas entre a Impresa e a MFE, que julgo terem mais que 3 anos, caso se confirme a compra de participação relevante, e consequentemente parceria de gestão, seria excelente para a indústria”.

Para o administrador da Nova Expressão, tal traduzirá “uma evidente alocução de mais recursos, bem como de reforço de qualidade esperada nos conteúdos”, com consequências também nos outros grupos de media. “A resposta dos outros grupos de comunicação será interessante de analisar e alguma consolidação terá de existir e levará a maiores índices de eficiência e óbvio aumento de qualidade“, antecipa ao +M.

Depois, prossegue, o impacto será também no investimento publicitário. “Para os restantes stakeholdersdo mercado, vai permitir maiores oportunidades de investimento em Portugal e maior escala para reequilibrar para níveis anteriores o volume de investimento em meios nacionais vs plataformas internacionais”, aponta o fundador da agência.

Já Francisco Teixeira começa por realçar que não comenta o que desconhece, pelo que, sobre este caso concreto, nada tem a dizer. No entanto, o country manager da WPP e CEO da WPP Media, sublinha ser “cada vez mais relevante termos uma comunicação social livre e independente, principalmente num contexto em que cresce o consumo de redes sociais e pululam os produtores de conteúdo indiferenciado, anónimo e tantas vezes falso”. Ou seja, conclui, “tudo o que traga solidez a este setor deve ser aplaudido. Solidez de conhecimento, solidez operacional, solidez financeira, solidez tecnológica, solidez na produção de conteúdo”, enumera.

Recorde-se que a Impresa, grupo que controla a SIC e o Expresso, confirmou na madrugada de sábado estar em negociações com o grupo MFE para a compra de uma “participação relevante” na empresa, não havendo, por enquanto, “qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito”, adianta num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Face às notícias divulgadas na comunicação social, a Impresa informa que lhe foi comunicado pelo seu acionista maioritário que este se encontra a desenvolver contactos, em exclusividade, com o grupo MFE com vista à avaliação de potenciais operações societárias para a aquisição de uma participação relevante na Impresa”, refere a empresa. Isto “embora não exista, nesta data, qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito”, acrescenta o grupo que controla a SIC e o Expresso.

Esta informação ao regulador dos mercados vem confirmar a notícia avançada pelo ECO/+M de que a Impresa está a negociar um acordo de capital com os italianos da MFE, grupo fundado em 1980 por Sílvio Berlusconi e controlado pela família, com presença internacional em mercados como Espanha, através da Telecinco e da Cuatro.

O acordo estará prestes a acontecer, depois de meses de negociações (sem sucesso) com a família Soares dos Santos, detentora do grupo Jerónimo Martins.

A entrada de novos acionistas no grupo já tinha sido admitida por Francisco Pedro Balsemão em julho, no congresso da APDC. “Não estamos fechados à entrada de entidades ou pessoas de fora. Se for uma relação win-win, não fechamos essa porta”, afirmou em julho.