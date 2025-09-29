AIMA abre concursos para contratar 62 funcionários para lojas do Norte, Centro e Grande Lisboa
Vagas abertas, para a categoria de assistente técnico, pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo concentram-se, sobretudo, na Grande Lisboa.
Foram lançados esta segunda-feira três concursos para a contratação de 62 funcionários para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Os postos de trabalho, com contratos a prazo (mas sem data definida) e para a categoria de assistente técnico, distribuem-se pelas regiões Norte (24), Centro (12) e Grande Lisboa (26).
Segundo o aviso publicado esta manhã em Diário da República, a abertura do procedimento concursal comum que visa preencher 24 postos de trabalho na zona Norte divide-se por seis lojas da AIMA, designadamente Braga (1), Bragança (1), Espinho (2), Porto (14), Viana do Castelo (4) e Vila Real (2).
No caso da região Centro, os 12 postos de trabalho distribuem-se da seguinte forma: Aveiro (2); Figueira da Foz (2); Guarda (2); Leiria (3) e Viseu (3). Na Grande Lisboa, por sua vez, a loja da AIMA em Agualva-Cacém abre uma vaga, Alverca do Ribatejo e Queluz abrem duas cada uma, Barcarena e Cascais abrem quatro postos de trabalho cada e Lisboa tem o maior número de vagas — 13.
O recrutamento “é aberto a trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente constituído, com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público“, indicam os três avisos publicados esta segunda-feira, acrescentando que os postos de trabalham visam “exercer funções de atendimento ao público nas áreas específicas de atuação da AIMA, nomeadamente no âmbito documental da permanência dos cidadãos estrangeiros”.
Tratando-se de vagas para a carreira de assistente técnico, as habilitações académicas mínimas exigidas aos candidatos são o 12.º ano “ou curso que lhe seja equiparado, não sendo admitida a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional”.
Os três concursos serão publicitados na Bolsa de Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.pt), na página eletrónica da AIMA (www.aima.gov.pt) e no portal do Emprego Público (www.empregopublico.gov.pt).
Os candidatos têm 20 dias úteis para se candidatar, a contar do dia seguinte à publicação do aviso integral na BEP.
