Aqui está o ranking da 2ª semana do Trading Pro Challenge’25

A 2.ª semana do Trading Pro Challenge’25 terminou com uma valorização de 18 744,32 € a garantir o prémio semanal de 1.000€.
A segunda semana do Trading Pro Challenge’25 chegou ao fim e trouxe novos resultados.
O vencedor da semana (nickname: Vitor) alcançou uma valorização de 18 744,32, bem abaixo dos 53.622,95 € da semana anterior e há um novo participante a conquistar o prémio semanal de 1.000 euros.
A cada semana, o melhor investidor será premiado, enquanto todos os participantes acumulam resultados para disputar o prémio final, que pode chegar a 7.500 euros. O vencedor da semana passada encontra-se em primeiro lugar na tabela. O oitavo classificado é o vencedor desta semana.
A competição prossegue nas próximas semanas e promete manter o entusiasmo e a competitividade entre os investidores.
Veja aqui o ranking da semana:
Quem ainda não se inscreveu, ainda pode participar e concorrer ao prémio semanal de 1.000 euros.
