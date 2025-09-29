Aqui está o ranking da 2ª semana do Trading Pro Challenge’25

A segunda semana do Trading Pro Challenge’25 chegou ao fim e trouxe novos resultados.

O vencedor da semana (nickname: Vitor) alcançou uma valorização de 18 744,32, bem abaixo dos 53.622,95 € da semana anterior e há um novo participante a conquistar o prémio semanal de 1.000 euros.

A cada semana, o melhor investidor será premiado, enquanto todos os participantes acumulam resultados para disputar o prémio final, que pode chegar a 7.500 euros. O vencedor da semana passada encontra-se em primeiro lugar na tabela. O oitavo classificado é o vencedor desta semana.

A competição prossegue nas próximas semanas e promete manter o entusiasmo e a competitividade entre os investidores.

Veja aqui o ranking da semana:

Quem ainda não se inscreveu, ainda pode participar e concorrer ao prémio semanal de 1.000 euros.