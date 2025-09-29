Astuce Spain salienta que o desafio dos TTFields é garantir um acesso real e equitativo aos doentes com glioblastoma

A Astuce Spain salientou que o desafio dos TTFields em Espanha, após a sua incorporação no Sistema Nacional de Saúde (SNS), é garantir um acesso real e equitativo aos doentes com glioblastoma.

O glioblastoma, um dos tumores cerebrais mais agressivos e com o pior prognóstico em adultos, tem sido, durante mais de duas décadas, uma questão pendente para a ciência e a saúde espanhola. Com uma mediana de sobrevivência de apenas 14,6 meses com o tratamento padrão (cirurgia, radioterapia e quimioterapia), os avanços têm sido quase inexistentes.

No entanto, a Astuce Spain indica que a recente inclusão da terapia de campos elétricos para o tratamento de tumores (TTFields) na Carteira de Serviços Comuns do Sistema Nacional de Saúde representou uma mudança importante, «mas com um claro desafio: garantir que todos os pacientes, em todas as regiões de Espanha, tenham acesso real e equitativo a esta inovação».

A incorporação dos TTFields ao SNS, publicada pelo Ministério da Saúde em 14 de agosto, garante o financiamento nacional para pacientes adultos com glioblastoma recém-diagnosticado que cumpram os critérios de elegibilidade. No entanto, o acesso a esta terapia será feito através dos centros de saúde que participam no estudo de acompanhamento que será realizado pelo Ministério para monitorizar a adoção e utilização do dispositivo.

Para a entidade, o grande desafio neste momento reside na rapidez e amplitude com que esta medida será implementada. «Se os protocolos regionais não forem ativados com agilidade, corre-se o risco de os pacientes continuarem a enfrentar um acesso desigual a este tratamento inovador».

Segundo José Luis Mantas, presidente da Astuce Spain, «é vital que a implementação do estudo seja realizada sem demoras e com um número suficiente de centros que garantam que todos os pacientes, independentemente da sua comunidade, tenham acesso equitativo a esta opção de tratamento».

Os especialistas em oncologia concordam que a incorporação dos TTFields marca um antes e um depois no tratamento do glioblastoma. No entanto, a eficácia desta medida dependerá da implementação ágil e homogénea da monitorização em todo o país. Caso contrário, corre-se o risco de os doentes continuarem a enfrentar um acesso desigual e, em muitos casos, o desespero por não receberem o tratamento a tempo, afirma a Astuce Spain.

TERAPIA INOVADORA

Os TTFields (Therapeutic Tumor Treating Fields) são uma terapia inovadora que utiliza um dispositivo portátil para emitir campos elétricos que interrompem a divisão celular e retardam o crescimento das células cancerígenas. Em ensaios clínicos, esta terapia demonstrou ser eficaz para pacientes com glioblastoma, prolongando a sua sobrevivência e melhorando a sua qualidade de vida. Já faz parte do tratamento padrão em países como Alemanha, França, Japão e Estados Unidos. Em Espanha, a decisão do Ministério da Saúde de incorporá-la ao SNS abre uma porta para novos horizontes no tratamento deste tumor, mas a implementação efetiva será fundamental para o seu sucesso.

A inclusão dos TTFields no portfólio do SNS é «um avanço crucial», acrescenta a entidade, «mas o verdadeiro desafio agora será garantir que este tratamento não fique no papel, mas se torne uma realidade para todos os pacientes com glioblastoma em Espanha». «O acesso deve ser garantido sem desculpas, e a rapidez e a equidade não são negociáveis», afirmam na Astuce Spain.