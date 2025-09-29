CMVM suspende negociação das ações da Impresa

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou a suspensão da negociação das ações da Impresa para “permitir ao mercado absorver a informação entretanto divulgada”, lê-se num comunicado da entidade reguladora publicado esta manhã.

A decisão, deliberada na sexta-feira às 19:40, surge após a notícia avançada pelo ECO de que a dona da SIC e do Expresso está a negociar um acordo de capital com os italianos da MediaForEurope (MFE), grupo fundado em 1980 por Sílvio Berlusconi e controlado pela família.

A Impreger, holding da família Balsemão que controla 50,31% da Impresa SGPS, a dona da SIC e do Expresso, poderá ser o veículo de entrada da MFE no grupo. Esta sociedade, detida em mais de 71% pela Balsager, do patriarca Francisco Pinto Balsemão, registou um prejuízo de mais de 33 milhões de euros em 2024, decorrente precisamente dos resultados negativos da holding que está cotada em bolsa.

A concretizar-se, o negócio poderá mesmo significar uma mudança de controlo acionista da Impresa, com a aquisição, por parte dos italianos, de 75% da referida Impreger. A família Balsemão passaria a acionista minoritária, mas isso, a confirmar-se, terá outra consequência: a obrigatoriedade de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a sociedade cotada, a Impresa SGPS, à luz dos artigos 186.º e seguintes do Código de Valores Mobiliários.

A entrada de novos acionistas no grupo de media, há muito falada no mercado perante a situação financeira de crescente pressão, foi admitida por Francisco Pedro Balsemão no congresso da APDC, em julho. “Não estamos fechados à entrada de entidades ou pessoas de fora. Se for uma relação win-win, não fechamos essa porta”, afirmou.