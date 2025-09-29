CSD destina 8 milhões para bolsas ADO para Los Angeles 2028 provenientes das receitas audiovisuais da LALIGA

Conforme consta no BOE, as federações desportivas serão as beneficiárias diretas e distribuirão os auxílios em função dos atletas e treinadores que os solicitarem e comprovarem os requisitos dentro do prazo: os do Team España-ADO destinam-se a atletas e seus técnicos, enquanto os do programa CSD Transición recaem apenas sobre atletas que cumpram os critérios.

Estes fundos provêm das receitas audiovisuais geradas pela LALIGA, um fluxo que reforça o papel dos direitos do futebol profissional como alavanca do desporto espanhol no seu conjunto, tal como salientaram fontes da competição de futebol.

Na sua opinião, a continuidade desse financiamento é «relevante», uma vez que as receitas audiovisuais estão comprometidas, por exemplo, pelos efeitos negativos da pirataria. Esta consequência não se limita ao futebol, mas também abrange as bolsas de estudo e a preparação de atletas de outras disciplinas.

A LALIGA assinalou que o quadro de colaboração foi reforçado com a renovação, este verão, do Plano ADO até 2028 entre o CSD, o COE e a RTVE, que incorpora um plano de meios atualizado para recuperar o envolvimento dos patrocinadores e melhorar a visibilidade do projeto.

Em conjunto, a medida consolida «um esquema de apoio que liga os recursos do ecossistema audiovisual do futebol à preparação das equipas e dos atletas que representam a Espanha em competições internacionais».