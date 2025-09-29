Cuatrecasas assessora PSG Equity na compra da Emotion Mobility

A Cuatrecasas assessorou a PSG Equity na compra da Emotion Mobility à Ibérica Partners. Esta operação vai permitir à Emotion desenvolver-se tecnologicamente, expandir-se para mercados internacionais no continente europeu, americano, asiático e fortalecer a posição de liderança, através de fusões e aquisições estratégicas.

Líder no mercado, a Emotion desenvolveu um software de armazenamento em nuvem (SaaS) para empresas de gestão de mobilidade digital, como empresas de serviços de aluguer, subscrição, leasing operacional, transporte com chauffeur ou serviços de cortesia em mais de 90 países. Com sede em Lisboa, presta serviços a centenas de clientes, como a Avis, a Enterprise, a Hertz, a Sixt e a Volkswagen. O software da Emotion apoia a gestão de uma frota global de cerca de 1.000.000 de veículos.

A PSG Equity é uma sociedade de growth capital (capital de crescimento), com um foco em empresas de software e de serviços tecnológicos. Tem o objetivo de impulsionar o crescimento transformacional deste tipo de negócios, sinalizar oportunidades estratégicas de capitalização e criar equipas sólidas. A PSG Equity já apoiou mais de 150 empresas e facilitou mais de 520 aquisições.

A equipa da Cuatrecasas responsável por esta assessoria foi liderada pela advogada Mariana Norton dos Reis, co-coordenadora da área de Societário e M&A, e incluiu Francisco Martins Caetano, João von Funcke, Tomás Roxo e Maria Francisca Fonseca advogados da mesma área.

Mariana Norton dos Reis destaca que “foi uma operação bastante complexa pela necessidade de articulação das várias jurisdições em que a Emotion tem presença – na India, Emiratos Árabes Unidos, Holanda e Portugal – e requisitos de estruturação do investimento de capital de risco da PSG Equity”.