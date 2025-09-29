District 2025 vai gerar um impacto económico de mais de 35 milhões em Barcelona

Mais de 14.000 executivos, 450 especialistas de todo o mundo e 357 empresas vão até quinta-feira refletir sobre a evolução deste setor.

Este evento consolida-se assim como a montra do setor imobiliário no sul da Europa, onde são reveladas as macrotendências do mercado de capitais e identificadas novas oportunidades de investimento. Concretamente, está prevista a realização de mais de 1.400 reuniões com a participação de mais de 2.500 investidores de todo o mundo.

Sob o lema «Ready, Set, Invest», esta edição valoriza o contexto favorável para a concretização de operações, marcado pela descida das taxas tanto por parte do BCE como da Fed, bem como por um sentimento de maior otimismo no capital.

Um dos territórios que será protagonista é a Itália, que é o país convidado. O desempenho que tem demonstrado nos últimos anos devido ao seu parque imobiliário subvalorizado, a solidez do seu turismo global, os incentivos públicos disponíveis e a capacidade de solo e energia são alguns dos fatores que colocaram a nação na vanguarda do setor imobiliário europeu, conforme destacado pela organização num comunicado.

Por isso, uma delegação formada por líderes da área da TPG, RICS, Colliers, Dils, Cassa Depositi e Prestiti ou Confindustria Assoimmobiliare, e por representantes institucionais como os vereadores de urbanismo de Roma e Nápoles, Maurizio Veloccia e Laura Lieto, visitarão o evento.

Nos palcos do The District 2025, 432 especialistas internacionais aprofundarão as questões que estão a definir o caminho do setor imobiliário no continente, além de examinar os ativos que estão a despertar maior interesse e partilhar casos de sucesso.

Alguns dos nomes que participarão são Mads Rude, diretor-geral da Patrizia; Michael Abel, fundador e CEO do fundo britânico Greykite; Maria Terzini, diretora da TPG Europe; Frédéric Jariel, codiretor de Imobiliário da Tikehau Capital; Ali Al Shamsi, presidente da Sahab Datacenters; ou Jon Asumendi, vice-presidente sénior de Aquisições da Starwood Capital Group.

O tema que ocupará grande parte da agenda do fórum é a habitação. Executivos do Banco Europeu de Investimento, da Federação de Promotores Imobiliários de França ou da associação comunitária de promotores e construtores, Build Europe, entre outros, irão partilhar as decisões que estão a ser tomadas na UE para responder à falta de habitações acessíveis.

Por sua vez, executivos do Banco Nacional da Hungria e do Governo do Reino Unido compararão as políticas que estão a ser promulgadas em diferentes países com o objetivo de garantir uma oferta habitacional acessível para jovens e famílias.

Do lado do capital, o The District World Summit contará com a BPD Europe, principal fundo holandês especializado na construção e manutenção de habitações para arrendamento acessível, que, através do seu CEO, Harm Janssen, apresentará o modelo de colaboração que têm seguido para potenciar a disponibilidade de habitações. Também estarão presentes atores conhecidos como Alas, 011H, Ktesios, Ares Management, Avintia ou a Comunidade de Madrid, que partilharão as suas perspetivas.

Devido a esta grande procura por habitação, o congresso irá centrar-se nas fórmulas inovadoras que surgiram em termos residenciais. Assim, será detalhado o desenvolvimento do flex living, coliving, residências para estudantes ou senior living, conceitos que, igualmente, respondem às novas necessidades decorrentes da evolução dos estilos de vida.

Mas, para além destes ativos, o fórum estudará os segmentos que estão em pleno avanço e que motivam o investimento. Assim, através de fóruns específicos, serão investigadas as oportunidades dos escritórios, centros de dados, logística, hotelaria, retalho e ativos emergentes, como os glampings ou os parques solares.

Paralelamente, o congresso enfatizará a situação do mercado de capitais e as estratégias que estão a ser apostadas, sendo uma delas o valor acrescentado. Executivos da Ardian, Brookfield, Stoneweg, JLL, Deloitte ou Colliers, entre muitos outros, analisarão as abordagens do mercado de ações e dívida, desde as pressões de refinanciamento até questões relacionadas com a geopolítica.

Além disso, será abordada a evolução do crédito, com agentes de fontes alternativas e da banca tradicional, que partilharão a sua posição perante um cenário de ajustamento monetário e revalorização de ativos.

O The District 2025 terá também uma agenda de atividades com o objetivo de promover mais momentos de sinergias. Algumas das atividades de destaque são o The World-Class District Awards, que reconhece os fundos, investidores e destinos europeus que estão a ser exemplares pelos seus projetos e operações imobiliárias; ou o PropTech Startup Forum, uma competição onde as empresas emergentes mais inovadoras, que dispõem de uma solução tecnológica para o setor imobiliário, se apresentam perante investidores ou potenciais parceiros com o objetivo de crescer e consolidar-se.