Emídio Gomes inicia funções como presidente da Metro do Porto na quarta-feira

Os novos órgãos sociais da Metro do Porto, cujo novo presidente será Emídio Gomes, foram eleitos esta segunda-feira em assembleia-geral da empresa, e iniciam funções na quarta-feira, disse fonte oficial da empresa à Lusa. De acordo com fonte oficial da Metro do Porto, “está confirmada a eleição dos novos órgãos sociais” da empresa para o mandato 2025-2027, que terão como presidente Emídio Gomes e administradores José Miguel Pereira Gomes e Maria João Santos.

José Miguel Pereira Gomes transita, tal como o ex-reitor Emídio Gomes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e Maria João Santos é ex-vogal da Transportes Intermodais do Porto (TIP), antecessora da atual Transportes Metropolitanos do Porto (TMP). Fonte oficial da Metro do Porto confirmou ainda que os novos órgãos sociais iniciam funções na quarta-feira, dia 1 de outubro.

Para esta segunda estava marcada a continuação formal da última assembleia-geral anual da Metro do Porto, cujo último ponto, denominado “Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2025-2027” tinha ficado suspenso. Além dos cargos executivos, nos vogais não executivos foram eleitos Gonçalo Mayan Gonçalves, Luísa Salgueiro (presidente da Câmara de Matosinhos), António Silva Tiago (presidente da Câmara da Maia) e Cristina Pimentel (presidente da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto).

Luís Filipe Araújo, presidente da Câmara de Gondomar, será o presidente da Mesa da Assembleia Geral e Paula Duarte presidente do Conselho Fiscal, que terá como vogais efetivos Pedro Grilo e Aires Pereira (presidente da Câmara da Póvoa de Varzim) e como vogal suplente Alexandra Carvalho, Diretora de Departamento de Finanças e Património da Câmara da Maia.

Emídio Gomes, atual reitor da UTAD e antigo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) entre 2013 e 2016, é licenciado em Engenharia Zootécnica (UTAD) e mestre e doutor em Ciências Biomédicas (Universidade do Porto), sendo professor catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS), no Porto, desde 2000.

Foi também Pró-Reitor da Universidade do Porto para a Inovação e Relações Empresariais (2009-2011) e administrador executivo da Junta Metropolitana do Porto (2005-2009), a antecessora da atual Área Metropolitana. Vai substituir Tiago Braga, que passou da administração da Metro do Porto (onde estava desde 2016) para a presidência em 2019, então nomeado pelo Governo do PS e cujo mandato foi renovado em 2022, tendo terminado no final de 2024.

Atualmente, a Metro do Porto conta com seis linhas em operação e 85 estações, espalhadas pelos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Estão em construção a Linha Rosa (G), entre São Bento e Casa da Música (Porto), e a Linha Rubi (H), entre Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia) e Casa da Música (Porto).

O metrobus Casa da Música – Império, contratado e executado pela Metro do Porto e cuja operação será feita pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), aguarda entrada em funcionamento. A construção da segunda fase do metrobus, até à Anémona, também já avançou parcialmente.