Empresa de videojogos EA vendida por 55 mil milhões de dólares a genro de Trump e fundo saudita

A Electronic Arts Inc. (EA) chegou a acordo para ser adquirida por um consórcio de investidores privados, numa transação avaliada em 55 mil milhões de dólares (cerca de 46,877 mil milhões de euros).

O grupo comprador integra o genro de Donald Trump, Jared Kushner, bem como o Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) e o fundo de investimento privado, Silver Lake Management. O consórcio privado vai pagar 210 dólares por ação, em numerário, pela empresa sediada em Redwood, na Califórnia, o que representa um prémio de 25% face ao valor das ações antes de as negociações se terem tornado públicas na última sexta-feira, dia 26.

O financiamento da aquisição será assegurado por 36 mil milhões de dólares em capital próprio do consórcio comprador, que inclui a manutenção da participação acionista existente de 9,9% do PIF na EA, complementada por um empréstimo de 20 mil milhões de dólares a cargo do banco norte-americano J.P. Morgan.

De acordo com a Bloomberg, o negócio deverá ficar finalizado no primeiro semestre de 2027, e representa a maior saída de bolsa de uma empresa.

A EA, detém uma das bibliotecas de conteúdo digital mais vastas entre todas as produtoras de videojogos, com franquias de grande sucesso como a linha FC (antigo FIFA) e títulos como Battlefield ou The Sims.

Andrew Wilson, diretor executivo de longa data da EA, continuará à frente da empresa, mantendo-se no comando da editora norte-americana como empresa privada mesmo após a conclusão do negócio.

As ações da Electronic Arts estão a subir quase 5%, sendo negociadas a 202,64 dólares cada uma.