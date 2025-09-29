Empresa de videojogos EA vendida por 55 mil milhões de dólares a genro de Trump e fundo saudita
Consórcio privado liderado pelo genro de Donald Trump, o Fundo de Investimento Saudita e a Silver Lake Management, vão tirar a gigante dos videojogos de bolsa.
A Electronic Arts Inc. (EA) chegou a acordo para ser adquirida por um consórcio de investidores privados, numa transação avaliada em 55 mil milhões de dólares (cerca de 46,877 mil milhões de euros).
O grupo comprador integra o genro de Donald Trump, Jared Kushner, bem como o Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) e o fundo de investimento privado, Silver Lake Management. O consórcio privado vai pagar 210 dólares por ação, em numerário, pela empresa sediada em Redwood, na Califórnia, o que representa um prémio de 25% face ao valor das ações antes de as negociações se terem tornado públicas na última sexta-feira, dia 26.
O financiamento da aquisição será assegurado por 36 mil milhões de dólares em capital próprio do consórcio comprador, que inclui a manutenção da participação acionista existente de 9,9% do PIF na EA, complementada por um empréstimo de 20 mil milhões de dólares a cargo do banco norte-americano J.P. Morgan.
De acordo com a Bloomberg, o negócio deverá ficar finalizado no primeiro semestre de 2027, e representa a maior saída de bolsa de uma empresa.
A EA, detém uma das bibliotecas de conteúdo digital mais vastas entre todas as produtoras de videojogos, com franquias de grande sucesso como a linha FC (antigo FIFA) e títulos como Battlefield ou The Sims.
Andrew Wilson, diretor executivo de longa data da EA, continuará à frente da empresa, mantendo-se no comando da editora norte-americana como empresa privada mesmo após a conclusão do negócio.
As ações da Electronic Arts estão a subir quase 5%, sendo negociadas a 202,64 dólares cada uma.
