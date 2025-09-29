Euribor sobe a três e 12 meses e desce a seis meses

A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a três e 12 meses e desceu a seis meses em relação a sexta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,016%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,109%) e a 12 meses (2,189%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou esta segunda-feira, ao ser fixada em 2,109%, menos 0,014 pontos do que na sexta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a julho indicam que a Euribor a seis meses representava 37,96% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 32,09% e 25,51%, respetivamente.

No prazo de 12 meses , a taxa Euribor avançou, ao ser fixada em 2,189 %, mais 0,010 pontos que na sessão anterior.

, %, mais 0,010 pontos que na sessão anterior. A Euribor a três meses também subiu para 2,016%, mais 0,016 pontos que na sexta-feira.

Em 11 de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve, pela segunda reunião de política monetária consecutiva, as taxas diretoras, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de outubro em Florença em Itália.

Em agosto, as médias mensais da Euribor subiram nos três prazos, e de forma mais acentuada a três meses.

A média da Euribor em agosto subiu 0,075 pontos para 2,021% a três meses e 0,029 pontos para 2,084% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou em agosto, designadamente 0,035 pontos para 2,114%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.