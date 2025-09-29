Farmacêutica Organon reforça em Portugal e cria hub tech em Lisboa

A farmacêutica Organon está a expandir a sua presença em Portugal tendo transformado o atual centro em Lisboa num Centro de Excelência em Tecnologia Empresarial. Já com 200 pessoas no país, com esta aposta estima-se que a empresa aumente a sua equipa em 50 trabalhadores.

“Esta expansão é uma oportunidade significativa para a Organon e reforça ainda mais o nosso compromisso de liderar o caminho em termos de transformação digital empresarial”, afirma Michael Rauenzahn. “Estamos focados em melhorar as competências de vanguarda em áreas como a IA, automação, análise de dados e ERP. Este centro proporcionará uma oportunidade clara para desenvolver e expandir ainda mais estas áreas”, diz o vice-presidente e diretor de Tecnologia da Organon, que irá supervisionar a expansão da equipa global de tecnologia empresarial em Lisboa, citado em comunicado.

Lisboa, justifica a empresa, “proporciona um fácil acesso aos mercados europeu, africano e sul-americano, sendo uma base ideal para operações internacionais“. Mais, destaca, acolhe uma “força de trabalho altamente qualificada e fluente em inglês, adequada para satisfazer as necessidades empresariais globais”, sendo que “as suas principais universidades e centros de investigação formam consistentemente graduados qualificados em tecnologia da informação, particularmente em áreas como a inteligência artificial, a cibersegurança, a ciência de dados e a engenharia de software“.

Com esta expansão, a empresa conta reforçar com mais 50 pessoas o seu número de trabalhadores, juntando-se aos 200 já existentes no país. O foco ao nível de recrutamento é no “talento em início de carreira, com uma estratégia clara de recrutamento nas universidades e um programa de estágios estruturado”, informa a companhia, visando “captar os melhores talentos emergentes, mas também desenvolvê-los como futuros líderes da Organon Technology”.

“Esta decisão demonstra confiança reiterada no país e é um exemplo claro de um projeto gerador de valor para a economia, demonstrando e potenciando a qualidade excecional do talento disponível em Portugal”, destacou a presidente da Aicep, Madalena Oliveira e Silva, sobre a criação do Centro de Excelência em Tecnologia Empresarial da Organon.

“A Aicep continuará a apoiar a Organon em todas as etapas deste projeto, convicta de que as soluções desenvolvidas pelas suas equipas em Lisboa terão impacto global e contribuirão para o crescimento sustentado da empresa, ao mesmo tempo que ajudam a demonstrar o posicionamento crescente de Portugal enquanto destino preferencial para operações globais de base tecnológica”, refere ainda a responsável, citada em comunicado.