Flexdeal mais do que triplica lucro no primeiro semestre
No final de junho, a Flexdeal tinha participações de capital em 19 sociedades de 13 setores de atividade, como têxtil, tecnologia, nutrição, carpintaria e comércio de vestuário.
A sociedade Flexdeal totalizou 853.000 euros de lucro na primeira metade do ano, mais do que triplicando o seu resultado face ao período homólogo. No primeiro semestre de 2024, a Sociedade de Investimento Imobiliário para o Fomento da Economia (SIMFE) tinha registado um lucro de 267.000 euros, indicou, num comunicado divulgado esta segunda-feira.
De acordo com a mesma nota, no final de junho, a Flexdeal tinha participações de capital em 19 sociedades de 13 setores de atividade, como têxtil, tecnologia, nutrição, carpintaria e comércio de vestuário. “A Flexdeal continua a consolidar a sua estratégia de criação de valor para as pequenas e médias empresas (PME), reforçando a importância do investimento já realizado na Raize”, referiu.
Citado no comunicado, o presidente executivo da Flexdeal, Alberto Amaral, defendeu que a aposta na Raize reflete a convicção de que a inovação tecnológica é fundamental para transformar o mercado de crédito. Em 2024, a Flexdeal reforçou a sua posição na tecnológica Raize para mais de 33%.
Alberto Amaral disse ainda que a consolidação deste eixo estratégico “confirma o compromisso da Flexdeal em antecipar as necessidades do mercado, promover inovação contínua e apoiar as PME na sua capacidade de adaptação a um contexto económico em permanente mudança”.
