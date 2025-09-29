Flexibilidade laboral: um pilar para o equilíbrio

A flexibilidade laboral deixou de ser apenas uma vantagem extra e tornou-se um requisito chave para empresas que querem reter talento, motivar equipas e manter produtividade num mercado em mudança constante. Permitir horários flexíveis, teletrabalho ou regimes híbridos ajuda a equilibrar a vida pessoal e profissional, uma vez que diminui o tempo perdido em deslocações e oferece às pessoas mais autonomia para gerir o seu dia-a-dia.

Além disso, colaboradores que sentem ter controlo sobre onde e quando trabalham tendem a estar mais satisfeitos e comprometidos com o seu emprego, o que não só melhora o ambiente de trabalho como também pode diminuir o absentismo e o burnout, que têm custos elevados para a saúde das pessoas e para os resultados das organizações.

E se a esta flexibilidade se juntarem outros benefícios ligados ao bem-estar, a práticas desportivas ou à formação, o impacto para empresa pode ser ainda maior, já que estas opções costumam resultar num melhor equilíbrio mental, maior criatividade, o que gera, quase sempre, uma maior lealdade à empresa.

Por essa razão, empresas que valorizam estes aspetos tendem a construir uma cultura interna mais forte, com melhores relações entre colegas e uma maior capacidade de adaptação às mudanças externas. A Voltalia é um desses exemplos – dá aos seus colaboradores um horário de trabalho flexível, com a possibilidade de dois dias de teletrabalho por semana, o que lhe permite promover work-life balance e a produtividade.

“A adoção do trabalho híbrido foi uma adaptação ao mercado e uma resposta à valorização que os colaboradores dão ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Esta flexibilidade trouxe maior motivação, compromisso e bem-estar, refletindo-se em mais produtividade e retenção de talento“, referiu Liliana Santos, HR manager Voltalia.

No entanto, a flexibilidade oferecida pela Voltalia aos seus colaboradores não se resume apenas aos horários de trabalho, mas também a oportunidades de formação, disponibilizadas pela “Voltalia Academy”, que visa o crescimento pessoal e profissional de todos os elementos da equipa.

Além disso, e tendo em conta que o bem-estar começa pela saúde, a Voltalia dá acesso ao Urban Sports Club, com o objetivo de incentivar a prática desportiva, e também oferece apoio contínuo através do Team 24, com suporte especializado em saúde mental disponível 24 horas por dia.

“O Urban Sports Club permite aos colaboradores escolherem entre vários desportos e locais, em Portugal e no estrangeiro, promovendo hábitos saudáveis sem limitações. O Team 24 oferece apoio psicológico 24 horas por dia, aumentando a resiliência emocional“, explicou a HR manager Voltalia, que acrescentou: “Estas medidas contribuíram para menos absentismo, maior energia e produtividade no trabalho, e uma equipa mais coesa“.

“A preocupação genuína com o bem-estar, sustentada por um questionário interno que identificou as prioridades dos colaboradores” foram, de acordo com Liliana Santos, os fatores que motivaram a Voltalia a implementar estas medidas. E as vantagens trazidas por elas deixam claro que a flexibilidade laboral pode ser uma verdadeira estratégia de futuro: uma forma de colocar as pessoas no centro, potenciar a inovação e garantir que o trabalho se traduz em valor para quem o faz e para quem dele beneficia.