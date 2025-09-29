Gallagher processa dois ex-funcionários por violação das regras na cessação contratual
A corretora alega que os ex-colaboradores violaram os seus contratos de trabalho ao angariarem clientes antes e após abandonarem a empresa para a corretora que fundaram a seguir.
A Arthur J. Gallagher processou dois corretores que saíram da empresa em maio por, alegadamente, terem angariado clientes da ex-empregadora para a empresa que fundaram – a Cornerstone Risk Advisors -, avançou o Business Insurance.
No processo da corretora contra James Baranello, Joseph Siringo e a Cornerstone Risk Advisors Inc, a Gallagher alega que os ex-colaboradores violaram os seus contratos de trabalho ao angariarem clientes antes e após abandonarem a empresa.
Os contratos que ambos assinaram quando entraram na Gallagher vindos da USI Insurance Services em 2021 proibia-os de partilhar informação confidencial e angariar clientes da corretora durante dois anos após a saída, refere o processo citado pelo jornal.
Segundo a Gallagher, os corretores demitiram-se abruptamente em maio para criar a Cornerstone e chegaram a contactar o diretor financeiro do seu maior cliente antes de abandonarem a empresa. Além disso, terão tentado levar três clientes da área da construção da Gallagher para a nova corretora, de acordo com a queixa apresentada num tribunal federal de Nova Iorque.
A Gallagher procura obter medidas cautelares contra os dois, proibindo-os de angariar clientes e potenciais clientes da Gallagher, recrutar empregados da empresa e utilizar informação confidencial da corretora.
A Arthur J. Gallagher & Co é uma uma empresa global de corretagem de seguros, gestão de riscos e serviços de consultoria, está sediada em Illinois nos Estados Unidos. A Gallagher presta estes serviços em cerca de 130 países através das suas próprias operações e de uma rede de corretores e consultores correspondentes, sendo representada em Portugal pela corretora Costa Duarte.
