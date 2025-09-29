Habit e Matrizauto unem-se para venda integrada de seguros para veículos

A insurtech portuguesa Habit e a Matrizauto uniram-se para a venda de seguros e serviços de assistência ao longo do processo de compra e utilização de veículos por parte dos clientes.

Detida pelo grupo JAP, Matrizauto é uma cadeia de retalho no mercado de automóveis usados e seminovos do país que se juntou à Habit para levar “soluções diferenciadas e tecnologicamente avançadas, que reforçam a confiança de quem nos escolhe desde o primeiro quilómetro”.

Há três soluções já disponíveis no mercado, nomeadamente, o seguro automóvel, de pneus da Matrizauto e se Proteção Pagamentos.

O seguro automóvel foi desenvolvido em parceria com a Via Direta, do Grupo Fidelidade. Já o seguro de pneus da Matrizauto foi criado em parceria com a Europ Assistance e garante a substituição de pneus em caso de furo ou rebentamento. Por último, no seguro de proteção pagamentos a Habit funciona como MGA garantindo o cumprimento das obrigações em situações de imprevisto.

“Esta parceria com o Grupo JAP, através da Matrizauto, é um passo fundamental na nossa missão de integrar soluções de proteção diretamente na jornada do consumidor”, afirma João Madureira Pinto, Chief Growth Officer da Habit que acrescenta: “Ao combinar a expertise tecnológica da Habit com o legado e know-how Grupo JAP, estamos a transformar a forma como os seguros são distribuídos e experienciados no setor automóvel.”.

O objetivo da parceria é ir além das soluções atualmente disponíveis, pretendendo expandir a oferta de seguros embebidos e serviços de assistência que acompanhem os clientes em toda a sua experiência de mobilidade.

Para Ricardo Figueiras, diretor de Marketing da Matrizauto, esta parceria reforça o compromisso da Matrizauto “com uma política de melhoria contínua da experiência dos nossos clientes. Em conjunto com a Habit, damos mais um passo nesse caminho, trazendo soluções diferenciadas e tecnologicamente avançadas, que reforçam a confiança de quem nos escolhe desde o primeiro quilómetro.”

A Matrizauto foi fundada em 2008, contando atualmente com 8 megastores de viaturas seminovas e usadas: Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Leiria, Loures e Sintra.