Hoje nas notícias: concorrência, defesa e eletrodomésticos

O presidente da Autoridade da Concorrência (AdC) questiona os bancos se ficam ofendidos com perguntas na sequência das críticas do setor financeiro ao estudo realizado pela entidade. O Ministério da Defesa revela que uma auditoria identificou “atrasos excessivos” no licenciamento de duas centenas e meia de processos de empresas que disputam contratos no setor. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

Bancos “ofendem-se com perguntas?”, questiona líder da AdC

A consulta pública lançada pela Autoridade da Concorrência (AdC) sobre o setor financeiro foi recebida com críticas muito duras por parte dos bancos, que acusaram a entidade de colocar questões com conclusões predeterminadas. Mas o presidente da AdC rejeita a ideia. “As pessoas ofendem-se quando se faz uma pergunta?”, questionou Nuno Cunha Rodrigues, recusando ser intenção da AdC dar um caminho à resposta. “[A intenção] era obter a perceção do mercado relativamente a uma preocupação que existe e que existe também noutros Estados-membros da União Europeia”, afirmou.

Falhas no licenciamento de empresas que disputam contratos da Defesa

O Ministério da Defesa revela que uma auditoria identificou “atrasos excessivos” no licenciamento de duas centenas e meia de processos de empresas que disputam contratos no setor. O ministro da tutela, Nuno Melo, criou uma task force com os três ramos das Forças Armadas.

Apoios do E-Lar vão deixar de fora as bombas de calor

O E-Lar, o novo programa do Governo de apoio à compra de equipamentos eficientes, vai dar a possibilidade de comprar placas, fornos e termoacumuladores elétricos. No entanto, exclui a tecnologia de bombas de calor, que é a solução mais eficiente do ponto de vista energético. “Estivemos a ver os equipamentos disponíveis e o que nos causa mais preocupação é o do aquecimento das águas sanitárias. Isto porque os mais eficientes ao nível da fatura são os que têm tecnologia de bomba de calor — e estes não estão incluídos no programa”, assinala a porta-voz da Deco Proteste, Mariana Ludovino.

Imobiliário pede recuo no IMT para não residentes para não afetar credibilidade do país

O agravamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para a compra de habitações por parte de cidadãos não residentes em Portugal não foi bem recebido pelo setor imobiliário, que teme um retrocesso do investimento estrangeiro no país e deixam um apelo para que o Governo recue nesta decisão. “Fico com algum receio que essa mensagem seja entendida como ‘os estrangeiros não são bem-vindos a Portugal’. Era uma medida que poderia não ter sido tomada”, disse Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII). Além disso, considera que este agravamento do IMT vai ter um impacto diminuto e que a decisão contraria a mensagem do Governo sobre a necessidade de investidores estrangeiros no país.

Negócio veterinário não pára de crescer, mas sofre com emigração

O setor das atividades veterinárias em Portugal, particularmente ligado aos animais de companhia, regista um volume de negócios anual de cerca de 327 milhões de euros e assegura 5.681 postos de trabalho. Porém, a escassez de médicos veterinários e a carga fiscal de 23% de IVA sobre os serviços são apontadas como os maiores entraves ao futuro do setor. Dos 10.050 inscritos na Ordem dos Médicos Veterinários, apenas cerca de 6.900 estão ativos. Mais de 30% suspenderam a inscrição, sobretudo por emigração (56%) ou mudança de profissão (38%).

