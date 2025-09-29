Interessada na privatização da TAP, Lufthansa vai cortar 4.000 postos de trabalho até 2030

A Lufthansa, o maior grupo aéreo europeu, anunciou esta segunda-feira a eliminação de 4.000 postos de trabalho até 2030, principalmente na Alemanha, no âmbito de um plano destinado a reforçar a rentabilidade.

A redução de pessoal, a maior desde a pandemia da Covid-19, será feita “em concertação com os parceiros sociais” e “o foco será colocado nos cargos administrativos, em vez das funções operacionais”, precisou a empresa alemã num comunicado publicado durante o dia do investidor do grupo.

O grupo alemão divulgou esta segunda-feira os seus planos estratégicos numa apresentação para investidores e analistas em Munique, reportando uma forte procura por viagens aéreas, num contexto de limitações na oferta de voos devido à pressão nas cadeias de abastecimento para aviões e motores.

Com os aviões cheios e as receitas a aumentar, a Lufthansa antecipa um “aumento significativo da rentabilidade” até ao final da década.

A empresa anunciou ainda estar a preparar o que descreveu como a maior modernização da frota na sua história, com a adição prevista de mais de 230 novas aeronaves até 2030, incluindo 100 aviões de longo curso.

No início do mês, o Grupo Lufthansa manifestou a intenção de analisar “cuidadosamente” o caderno de encargos da reprivatização da TAP, considerando na altura ser “o melhor parceiro” para a companhia aérea portuguesa “e para Portugal”.

A Lufthansa destacou a ligação histórica à TAP através da Star Alliance e o investimento em novas instalações de manutenção perto do Porto.

“Aguardamos com interesse a entrada no processo para avaliar os requisitos definidos pelo Governo e a viabilidade comercial de um eventual investimento”, respondeu o grupo alemão quando questionado pela Lusa sobre a aprovação do caderno de encargos e calendário do processo de reprivatização da companhia aérea portuguesa.

As ações do grupo subiram 2% na sequência do anúncio.

A Lufthansa tem enfrentado dificuldades para cortar custos e buscar crescimento, uma vez que tem lidado com desafios laborais nos últimos anos. Só em 2024, emitiu dois alertas de lucros e abandonou a meta de atingir uma margem operacional de 8% naquele ano.

Entretanto, o grupo afirmou que não abandonou a meta de 8%, embora tenha sido adiada para o final da década como parte das novas metas de médio prazo para 2028 e 2030.

(Notícia atualizada pela última vez às 12h55)