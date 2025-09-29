Italiana MFE tem como desafio ser principal operadora de TV e media na Europa

Entre janeiro e junho, o lucro do grupo subiu 24,4% homólogos para 130,2 milhões de euros, com receitas consolidadas de 1.436,8 milhões de euros, menos 2,7% do que um ano antes.

O grupo italiano MFE — MediaForEurope, que está a negociar uma eventual participação na Impresa, tem como desafio ser o principal operador de TV e media da Europa, de acordo com o presidente executivo (CEO), Pier Silvio Berlusconi.

“A MFE terminou o seu 10.º semestre consecutivo com resultados positivos e um crescimento contínuo nos lucros. Estes resultados, somados ao nosso trabalho, dão-nos a estabilidade necessária para enfrentar o desafio de nos tornarmos o principal operador de TV e media da Europa“, afirma o CEO da MFE — MediaForEurope, no comunicado de resultados do primeiro semestre, na semana passada.

O grupo tem como acionista maioritário a Fininvest, detida pela família do antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. A Fininvest tem atividade em vários setores em Itália: telecomunicações, media – a editora Mondadori e o grupo de televisão Mediaste -, banca, como também no desporto, com o clube de futebol Monza A.C.

A MediaForEurope, que conta ainda entre os seus acionistas com Simon Fiduciaria e Vivendi, está cotada nas bolsas de Milão e de Madrid e detém a 100% a Mediaset e a Mediasetespaña.

Em 2021, a MFE consolidou a Mediaset Itália e Mediaset España, e este mês tornou-se acionista maioritária da emissora alemã ProSiebenSat.1 Media ao adquirir uma participação de 75,61% através de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), sendo que esta operação dá-lhe ‘músculo’ para competir com as plataformas globais de ‘streaming’.

Em Itália, tem três canais generalistas — Canale 5, Italia 1 and Retequattro –, que de acordo com o grupo são “líderes em Itália entre o público-alvo comercial (i.e., na faixa etária dos 15 aos 64 anos) e a escolha preferida dos anunciantes”.

Conta ainda com 12 canais gratuitos: Iris, La5, Mediaset Italia2, Mediaset Extra, Top Crime, 20, Cine34, Focus, 27Twentyseven, Boing, Cartoonito e o canal de notícias TgCom24. “O ‘hub’ Mediaset é líder de audiências em Itália”, refere o MFE, no seu ‘site’.

Com cinco estações de rádio — RadioMediaset with the R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Montecarlo –, tem produção de televisão e de filmes, está envolvido na produção e distribuição de filmes através da subsidiária Medusa Film, bem como ‘streaming’ com a sua plataforma ‘online’ Mediaset Infinity.

Ainda em Itália, opera na publicidade através de duas empresas de venda de publicidade detidas por si (Publitalia ’80 e Digitalia ’08) e detém uma ‘joint-venture’ 50-50 com a Mondadori na empresa de venda de publicidade Mediamond.

Em Espanha, a Mediaset detém dois canais generalistas — Telecinco e Cuatro — e cinco canais temáticos — Divinity, Factoria de Ficcion, Boing, Energy e Be Mad.

A Mediaset España, que produz e transmite mais de 3.023 horas de notícias, tem também a plataforma de ‘streaming’ e vende publicidade televisiva aos canais da empresa através da subsidiária Publiespaña.

No domingo, dia 28 de setembro, ao final do dia, a Impresa divulgou um segundo esclarecimento, a pedido da CMVM, em que refere que, “de acordo com informação prestada pela sua acionista maioritária, no âmbito das negociações tornadas públicas com o grupo MFE não se encontra afastada a possibilidade da aquisição por este de uma participação relevante (direta ou indireta) para efeitos de controlo na Impresa, reiterando que, nesta data, não existe qualquer acordo vinculativo para o efeito“.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da MFE disse que neste momento não está a fazer comentários sobre o tema. De acordo com a notícia de sexta-feira do jornal italiano Il Messaggero, na reunião do Conselho de Administração da MFE, dois dias antes, em Cologno Monzese [sede], que “aprovou o relatório semestral, o CFO [administrador financeiro] Marco Giordani informou (…) sobre a retoma das negociações com a Impresa“.