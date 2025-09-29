BRANDS' ECO Já é conhecido o 2.º vencedor do Trading Pro Challenge’25
A competição que dá mil euros por semana ao melhor investidor, e prémios finais até 7500 euros, já revelou o segundo vencedor a ganhar mil euros.
Após a segunda semana de Trading Pro Challenge’25 já há um nome em evidência. De entre as centenas de participantes na competição promovida pelo novobanco, o participante com o nickname Vitor conseguiu uma valorização de 18 744,32€, a melhor desta semana, e é o vencedor do prémio semanal de mil euros.
“Qualquer que seja o nível do participante, terá sempre uma palavra a dizer relativamente à classificação e aos prémios, sendo esse o verdadeiro espírito do Challenge’25”, declarou Angelo Custodio, do Departamento de Desenvolvimento de Marketing do novobanco.
Para quem ainda não se inscreveu, Angelo Custodio deixa o desafio de participar naquela que é “a maior competição virtual de mercados financeiros, com um apelativo prémio semanal de 1.000 euros“. Participe e confira todas as segundas aqui no ECO o vencedor da semana e, no no início de novembro, os três grandes vencedores da competição.
