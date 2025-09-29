Lusíadas Saúde investe 28 milhões e cria 500 empregos com novo hospital em Alenquer

A Lusíadas Saúde vai abrir o Hospital Lusíadas Campera, uma nova unidade localizada em Alenquer, no dia 6 de outubro. Esta abertura representa um investimento de 28 milhões de euros e a criação de mais de 500 postos de trabalho.

“Num concelho que apresenta uma oferta de cuidados de saúde com ainda elevado potencial de desenvolvimento, o Hospital Lusíadas Campera representa uma aposta estratégica do Grupo Lusíadas e o reforço do nosso compromisso em reduzir assimetrias regionais no acesso à saúde. Com esta nova unidade, prosseguimos o nosso plano de expansão nacional, promovemos o desenvolvimento socioeconómico da região e contribuímos ativamente para moldar o futuro da saúde em Portugal”, diz Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Lusíadas Saúde, citado em comunicado.

Localizado no Campera Outlet Shopping, no Carregado, o novo hospital, com cerca de 4.000 m², conta com 27 gabinetes de consulta, duas salas de bloco operatório e atendimento sem marcação de adultos, das 8h às 22h, todos os dias da semana. Esta unidade conta com um conjunto de especialidades clínicas, onde se incluem cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, gastrenterologia, ginecologia-obstetrícia, imagiologia, medicina geral e familiar, medicina interna, neurologia, nutrição clínica, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia ou pediatria.

Com o investimento no Hospital Lusíadas Campera, a Lusíadas Saúde “expande a sua rede de cuidados e reforça a sua posição como um dos principais grupos privados de saúde em Portugal”, refere o grupo em nota de imprensa, onde acrescenta que a nova unidade vai desenvolver a sua atividade clínica “em estreita integração com a rede nacional Lusíadas, em particular com as unidades da Grande Lisboa”, como o Hospital Lusíadas Lisboa, Hospital Lusíadas Amadora, Hospital Lusíadas Alfragide, Clínica Lusíadas Entrecampos, Clínica Lusíadas Oriente e Clínica Lusíadas Almada.

Mais a norte, o grupo inaugurou no dia 8 de setembro o Hospital Lusíadas Maia, num investimento inicial de 10 milhões de euros. A abertura da sexta unidade do grupo na região Norte traduziu-se na criação de 200 novos postos de trabalho.