Empreendedorismo

Lx Circular tem 3 mil euros para soluções de economia circular

Cem jovens vão competir no Hackhathon Lx Circular em outubro. Os três vencedores recebem 1.000 euros cada para desenvolver a sua solução.

O Hackathon Lx Circular está à procura de soluções para combater o desperdício alimentar nos supermercados, a reutilização de equipamentos eletrónicos ou os negócios locais de economia e, para isso, nos dias 18 e 19 de outubro, vai realizar uma ‘maratona’ com até 100 jovens. Concorrem por um total de 3 mil euros e incubação. Candidaturas fecham a 6 de outubro.

A realizar-se no Impact Hub Lisbon — um dos promotores da iniciativa juntamente com a Unicorn Factory Lisboa e IES Social Business School —, o programa, que visa impulsionar soluções de empreendedorismo de impacto com foco na economia circular na região de Lisboa, destina-se a jovens entre os 16 e 30 anos, sendo financiado pela Portugal Inovação Social.

“Irá reunir até 100 jovens, que serão desafiados a cocriar soluções para desafios da circularidade lançados pela Lisboa E-Nova, Auchan e CDI Portugal. As melhores soluções circulares com potencial para se tornarem projetos empreendedores (negócios ou associações com impacto ambiental e social positivo) irão receber um prémio de 1.000 euros e um processo de aceleração e incubação”, detalha um comunicado enviado às redações.

Vencedores recebem ainda uma viagem ao Slush, conferência internacional de empreendedorismo que se realiza em novembro na Finlândia), com tudo pago.

