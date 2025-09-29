MDS faz parceria com PCDIGA com seguros da Domestic & General

A corretora de seguros MDS estabeleceu uma parceria com a PCDIGA, um dos principais retalhistas de tecnologia e informática em Portugal, reforçando a sua presença na distribuição de seguros no setor do retalho eletrónico e alargando as soluções disponibilizadas aos clientes, com seguros de Dano e Roubo e Extensão de Garantia através da seguradora Domestic & General (D&G).

Com esta parceria, os clientes da PCDIGA passam a poder adquirir estes seguros diretamente nas lojas físicas, bem como na loja online. Com base em Leiria, a marca dispõe de lojas físicas possui 6 lojas físicas em Portugal — localizadas em Leiria, Parque das Nações, Benfica Lisboa, Porto, Braga e Vila Nova de Gaia, mas grande parte das operações de catálogo, encomendas e expedição, passa pelo seu site e comércio eletrónico. Faturou 85 milhões de euros em 2024 e conta com cerca de 170 colaboradores.

Para Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal: “este acordo com a PCDIGA reforça o nosso posicionamento estratégico no setor do retalho e reflete a nossa a capacidade de construir soluções inovadoras e personalizadas que geram valor e benefícios concretos para os clientes”.

Este novo acordo surge após a renovação até 2031 da parceria que junta a MDS à Worten, lojas do grupo Sonae, e à Domestic & General, especializada em seguros e garantias para eletrodomésticos e eletrónica com oferta de serviço como extensão de garantia e assistência técnica, no Reino Unido, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, entre outros da União Europeia e ainda em EUA e na Austrália.

Manuel Sousa, director comercial da Domestic&General para Portugal e Irlanda, refere que este acordo permite “alcançar novos públicos e reforçar a nossa presença no canal online. A parceria irá abranger seguros e extensões de garantia, em modelo de pagamento único e de subscrição”.

Nelson Arrifes, Diretor de Marketing da PCDIGA comentou que a empresa quer ir além da tradicional venda de tecnologia a preços competitivos: “Estamos convictos de que esta parceria enriquece a proposta de valor da PCDIGA e responde às expectativas de quem nos procura”, concluiu.