Milhares de advogados e procuradores protestam em Madrid um tratamento favorável para se incorporarem ao regime de trabalhadores independentes

Milhares de advogados e procuradores manifestaram-se neste sábado no centro de Madrid reivindicando a chamada «passarela para o RETA» (Regime Especial de Trabalhadores Autónomos). Estes coletivos foram os convocantes e, mais uma vez, conseguiram uma participação muito escassa de outros profissionais, como médicos, engenheiros, arquitetos ou gestores administrativos.

A maioria dos partidos pede, em consonância com os manifestantes, um tratamento privilegiado para a integração no RETA, o chamado «1×1». Ou seja, que um mês na mutualidade conte como um mês no RETA, independentemente dos montantes contribuídos por cada um, o que pode representar uma importante injustiça comparativa com os contribuintes autónomos e uma pressão adicional para os cofres públicos.

Foi às portas do Congresso que, no final da manifestação, porta-vozes dos advogados e procuradores exigiram aos grupos parlamentares que «deixassem de lado as suas diferenças e se unissem à nossa reivindicação».

As mutualidades não foram obrigadas a estabelecer quotas mínimas até 2013 e, ainda hoje, podem ser cerca de 20% inferiores às do RETA. Ou seja, se um mutualista acumulou durante 30 anos fundos equivalentes a apenas 15 anos de contribuição do RETA (por ter feito contribuições mínimas e apesar da rentabilidade obtida pela sua mutualidade), com o 1×1 obteria 30 anos de reconhecimento, tendo contribuído financeiramente metade do que um trabalhador independente do RETA.

O problema agrava-se porque muitos dos grupos mais beligerantes a favor desta transferência estão próximos da reforma, uma vez que são profissionais que se inscreveram nas suas mutualidades antes de estas serem voluntárias (1995). Quando em 1995 foi estabelecida a voluntariedade do sistema, estes profissionais decidiram permanecer nas suas mutualidades em vez de se transferirem para o RETA, mantendo assim as vantagens do sistema mutualista e contribuições menores. Por isso, agora têm mais de 30 anos de contribuições e a reforma próxima.

Portanto, se a lei for aprovada, a entrada de novos contribuintes não compensará com novas contribuições o desembolso que a Segurança Social terá de fazer por causa desses novos beneficiários. Tudo isso num sistema de repartição em que os contribuintes sustentam os pensionistas.

A maioria dos deputados no Congresso defende a continuidade do mutualismo alternativo, independentemente da passagem para o RETA. De acordo com as alterações apresentadas, uma maioria parlamentar (PP, Junts e VOX) aposta na continuidade do sistema, para que as novas gerações de profissionais possam continuar a optar pelo mutualismo ou pelo RETA, um direito que a proposta do PSOE pretende eliminar.

A defesa da alternativa, entre as mutualidades ou o RETA, é uma opção maioritária entre os profissionais. Estima-se que cerca de 200 000 profissionais tenham optado pela mutualidade alternativa em vez do sistema público.